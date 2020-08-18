Полуниця – справжня королева літа, така ароматна, що аж дихання перехоплює. І саме зараз – час віднайти її аромат у вині!

Але звідки ж він там береться, спитаєте ви? Розбираймося. У класифікації винних ароматів полуниця належить до категорії "червоні ягоди" – так само, як і малина, вишня, черешня, порічка та джеми, пише Сомельє у зелених штанях.

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Полуниця дійсно має інтенсивний, впізнаваний аромат, що часто використовують у кулінарії та у косметичних продуктах.

У винах за наявність цього аромату відповідають молекули особливої хімічної сполуки – фуранеола. Це природна хімічна сполука, що містить кисень. Також у ньому присутні кетонна, гідроксильна та ефірна групи. Фуранеол в першу чергу пов'язують з ароматами суниці та полуниці, але також його можна знайти в ананасах, помідорах і навіть у гречці.

Ще одним чинником полуничного аромату є метоксифуранеол – це майже те саме, що й фуранеол, але трохи відрізняється від останнього за кисневою формулою. Але, загалом, все зрозуміло – аромат полуниці у винах має молекулярну природу.

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Неймовірний аромат полуниці можна зустріти у багатьох винах / Фото Сомельє у зелених штанях

Отже, у яких винах шукати цей аромат?

У першу чергу, звісно ж, у рожевих, бо саме зараз вони п’ються так смачно та приємно! Спробуйте рожеві вина з долини Луари, що у Франції, або Зінфандель розе з США, або рожеві португальські вина з сорту Матеуш, або навіть італійські рожеві з регіону Апулія – це майже те саме, що запхати ніс у кошик зі свіжою полуницею!

Також радимо скуштувати французькі рожеві ігристі з сорту Піно меньє, італійські – з сорту Альяніко, або іспанську каву Cava Rosado, яку виробляють з сортів Піно Нуар, Гарнача (Гренаш), Монастрель та Мальвазія.

Знайти цю ягідку можна й в ароматиці деяких червоних вин, наприклад, у новозеландських Піно Нуарах, каліфорнійських Зінфанделях, в італійських Неббіоло та Санджовезе тощо.

Так що, пані та панове, Сомельє в зелених штанях закликає, не проґавте літо, насолоджуйтесь полуницею – у кошику та у бокалі!