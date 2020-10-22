Безалкогольне вино? Звучить як "сало без хліба". Чи не краще у такому разі купити звичайнісінький виноградний сік? – можна часто почути від знайомих.

А дійсно, якщо з вина прибрати весь алкоголь, чи можна його формально вважати соком? А якщо так, то навіщо переплачувати? А яке воно на смак? Питань стільки, що голова йде обертом. Першим ділом розберемося, хто і за яких обставин винайшов "безалкогольне вино", пише "Сомельє в зелених штанях".

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Діло було у 1868 році. Німецький бізнесмен та винороб Карл Юнг зі своєю дружиною Марією володів невеличким господарством поблизу річки Рейн. Під час численних подорожей країною з метою продати якомога більше вина, Марія зустрічала чимало людей, яким алкоголь за станом здоров'я був протипоказаний. Подружжя збагнуло, що через брак альтернатив такими темпами вони втрачатимуть клієнтів.

Тож пара розпочала пошуки технологій деалкоголізації вина. Зрештою такий метод – вакуумну дистиляцію, – було знайдено та запатентовано аж у 1908 році чи то самим Карл Юнгом, чи то вже Карл Юнгом-молодшим. Хоча експеримент виявився вдалим, оцінили зусилля Юнгів добрі люди не відразу, а лише через 100 років.

А тепер трохи докладніше розглянемо сам процес створення безалкогольних вин.

Загалом безалкогольне вино проходить ті ж самі етапи – мацерація, ферментація та витримка, – що і традиційні зразки. Єдиною відмінністю є видалення алкоголю на останніх етапах виробництва.

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Сьогодні існують наступні методи деалкоголізації вина:

Термічний або пастеризація

В цьому випадку напій підігрівається до 75 градусів, що приводить до випаровування алкоголю. Завдяки температурі одразу випаровуються також всі аромати та смаки.

Вже знайома нам вакуумна дистиляція

Вино тут теж нагрівається, але всього лише до 27-35 градусів. Цього цілком достатньо, щоб алкоголь почав випаровуватися в умовах зниженого тиску. Запевняють, що ця технологія видалення спирту дозволяє повною мірою зберегти первинний смак і аромат вина.

Зворотний осмос

За допомогою дрібнопористої мембрани з вина виділяють молекули алкоголю. Наче найсучасніший метод, що також дозволяє "зберегти органолептичні показники у нормі".

Ілюстрація "Сомельє в зелених штанях"

Хоча майже усі згадані методи обіцяють "зберегти органолептичні якості вина", об'єктивно жодному виноробу на 100% це ще не вдавалося. Але, але! Якщо вам з-за якихось обставин не можна вживати алкоголь, це гідна альтернатива. До того ж такі вина усе ще корисні, адже містять антиоксиданти, а калорій у них втричі менше від алкогольних зразків.

Які безалкогольні вина можна зустріти сьогодні на ринку?

Білі, червоні, рожеві, сухі та солодкі, тихі та навіть ігристі (правда у таких вин бульбашки будуть штучні) – варіантів багато. Здебільшого це пов'язано з модою на легкі вина з низьким вмістом алкоголю та популяризацією здорового образу життя.