Топ вин, якими найкраще насолоджуватися влітку
Літо - жарка пора року, коли хочеться не тільки освіжитися і побалувати себе цікавим вином, а й втамувати спрагу за допомогою смачного напою.
У цей період варто надати перевагу білим або рожевим винам і утриматися від червоних, заявив відомий американський сомельє і засновник бару MiniBar Hollywood Джеремі Аллен, пише My Domaine.
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Як вибрати "літнє" вино
Подумайте про ті місця планети, де завжди спека, подумайте про Іспанію, Південну Африку і Каліфорнію, а потім зупиніть свій вибір на тому, що зазвичай п'ють вони. Повірте, вони вже зробили всю роботу за вас! – зазначив Аллен.
За його словами, краще надати перевагу білим і рожевим винам. Червоні ж – занадто "важкі" і насичені для спекотного літа. В ідеалі вибирати напої з фруктовими відтінками.
Влітку я ціную вина з вершково-цитрусовим присмаком. Якщо все ж вибирати червоне вино, воно повинно мати фруктові відтінки – ягідно-терпкі, вишневі, сливові, – додав Аллен.
Рожеві вина – ідеальний літній варіант / Фото Pixabay
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Топ вин від Джеремі Аллена
Сомельє поділився своїми фаворитами, які рекомендує всім друзям і знайомим у літню пору року.
- Château La Verrière Bordeaux Blanc. "Його можна пити за вечерею, і просто – пити".
- Cliff Lede Sauvignon Blanc, Napa Valley, 2017 года. "М'яке і смачне вино. Терпке, сухе і елегантне".
- Commanderie de la Bargemone Côteaux d'Aix en Provence Rosé, 2017 года. "Ідеальне рожеве вино з нотами полуниці і грейпфрута.
- Dry Creek Dry Chenin Blanc, 2017 года. "Вино з тропічними нотами, прекрасний варіант для великої компанії літнім вечором".
- Badenhorst Curator White Blend, 2016 года. "Елегантна органіка – Шенен Блан з витонченим і збалансованим смаком".
- Lincourt Steel Chardonnay, 2014 года. "Його смак схожий на манго з кокосом і лаймом. Тут багато фруктів і ніякого дерева".
- Montsarra Cava Brut. "У нього неймовірно яскравий смак – кремовий і сухий. Це кращий варіант серед недорогих вин.
- Palmina Lumina Sparkling Nebiolo. "Соковите вино, без солодощі, досить терпке, щоб миттєво втамувати спрагу".
- Château Cambon Beaujolais Village, 2016, Domaine Marcel Lapierre. "Найбільше задоволення, яке ви можете подарувати собі влітку... Воно відмінно розкривається в охолодженому вигляді".
- Alysian Vermouth Bianco. "Досить міцне вино, келих охолодженого напою з нотами кориці і яблука перед вечерею не зашкодить".
- Hakutsuru Sayuri Junmai Nigori. "Цю кремову насолоду я називаю ідеальним алкогольним сорбе".