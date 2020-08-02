Літо - жарка пора року, коли хочеться не тільки освіжитися і побалувати себе цікавим вином, а й втамувати спрагу за допомогою смачного напою.

У цей період варто надати перевагу білим або рожевим винам і утриматися від червоних, заявив відомий американський сомельє і засновник бару MiniBar Hollywood Джеремі Аллен, пише My Domaine.

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Як вибрати "літнє" вино

Подумайте про ті місця планети, де завжди спека, подумайте про Іспанію, Південну Африку і Каліфорнію, а потім зупиніть свій вибір на тому, що зазвичай п'ють вони. Повірте, вони вже зробили всю роботу за вас! – зазначив Аллен.

За його словами, краще надати перевагу білим і рожевим винам. Червоні ж – занадто "важкі" і насичені для спекотного літа. В ідеалі вибирати напої з фруктовими відтінками.

Влітку я ціную вина з вершково-цитрусовим присмаком. Якщо все ж вибирати червоне вино, воно повинно мати фруктові відтінки – ягідно-терпкі, вишневі, сливові, – додав Аллен.

Рожеві вина – ідеальний літній варіант / Фото Pixabay

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Топ вин від Джеремі Аллена

Сомельє поділився своїми фаворитами, які рекомендує всім друзям і знайомим у літню пору року.