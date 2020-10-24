Якщо на вечір запланували приготувати смачну баранину, то потрібно наперед визначитися з вином. Сомельє запевняють, що до м'яса підійде не лише червоне, а й біле.

Lacoste Borie Pauillac

Це вино походить із родючого регіону Пойяк у Франції. Спробувавши його, ви відчуєте нотки фруктів та пряності. Ціна близько 33 доларів. Підійде до будь-якого виду баранини, рекомендує The Spruce Eats.



Lacoste Borie Pauillac / Фото Vins-fins

Marqués de Riscal Reserva

Виробляють його в Іспанії у регіоні Ріоха з сорту червоного винограду Темпранільйо. Коштує пляшка вина менше, ніж 20 доларів. У нього елегантний смак і його рекомендують подавати з фаршированою ніжкою барана.

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Marqués de Riscal Reserva / Фото Amigosderiscal

SHABO Cabernet Reserve

Запечіть баранину, купіть це червоне сухе вино – і ваші гості будуть у захваті. Ви відчуєте насичені ноти чорної смородини, вишні та стиглих слив в ароматі і приємні, округлі таніни в смаку. Ціна пляшки – 170 грн.





SHABO Cabernet Reserve / Фото SHABO

Le G de Chateau Guiraud

Любите біле вино? А як вам це класичне біле з Бордо? Воно виготовлене з суміші винограду Совіньйон Блан і Семійон. В ароматі відчуваються цитрусові ноти, в яких переважає грейпфрут. Le G від Chateau Guiraurd коштує близько 20 доларів.

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Le G de Chateau Guiraud ​/ Фото Luding

Layer Cake Shiraz

Це вино насиченого червоного кольору, бо виробляється з темного сорту винограду Шираз. Смак пряний і буде смачно поєднуватися з баранячими відбивними. Його ціна 13 доларів.



Layer Cake Shiraz / Фото Shopsk

Rocca delle Macie Chianti Classico Famiglia Zingarelli

Це чудове італійське червоне вино, як і будь-яке К’янті, добре смакує до м’яса. Його ціна близько 16 доларів. У ньому відчувається приємна фруктовість, яка обов’язково сподобається кожному за столом. Воно середньої міцності, сухе, тому його радять подавати до баранини на грилі.

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Rocca delle Macìe Famiglia Zingarelli / Фото Vinumlector