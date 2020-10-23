Яке вино найкраще смакує з барбекю та стравами на грилі
Традиційно страви “з димком” доповнюють пивом. Проте не менш яскравою парою для такої їжі є й вино. Дізнайтесь, як правильно підкреслити вином особливий смак барбекю і грильованої їжі.
Добирайте подібні за насиченістю, гостротою, кислотою смаки або ж грайте на контрастах, радить Vindulge. У будь-якому разі – дотримуйтесь балансу, адже вино не повинне домінувати над стравою і навпаки. Вони мають доповнювати один одного і лише покращувати смаки.
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Що смакує з барбекю
Барбекю – це їжа, що готується досить повільно при низькій температурі на вугіллі. Так вона стає майже копченою і має дуже насичений смак і аромат диму, який просто може почати домінувати у страві. Тому потрібно уникати легких делікатних вин та добирати відповідне “сильне” вино залежно від виду продуктів та соусів.
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Італійські червоні – Barbera, Sangiovese, іспанський Monastrell, Riesling – всі ці вина з підвищеною кислотністю чудово доповнюють соковите барбекю зі свинини, яке подають з надзвичайно кислим соусом.
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Syrah, Zinfandel із червоних, Riesling із білих – ці інтенсивні на смак вина варто обирати, якщо ви подаєте свинину з соусом із гірчиці. Головне – шукати варіанти з високою кислотністю.
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Washington State Merlot, Lambrusco та будь-яке сухе рожеве вино — це хороші варіанти для сухого барбекю з реберець у стилі Мемфіс. Їх зазвичай приправляють великою кількістю чилі, перцю та інших спецій, і подають з соусом на основі кетчупу. Тому ця страва вимагає вина з насиченим (часто фруктовим) смаком.
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Zinfandel – безперечно, найкраще розкриває свій пряний смак у поєднанні зі свининою з солодким густим соусом.
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Іспанське Tempranillo або Syrah – обирайте вина з цих сортів винограду, якщо ви хочете насолодитись барбекю з яловичої грудки у стилі “Техас”, не додаючи до нього соусу. Такі складні вина з ягідними нотками дозволяють зосередитись винятково на смаку м’яса.
Що смакує зі стравами на грилі
Їх готують безпосередньо на відкритому вогні при високій температурі. Завдяки цьому їжа має хрустку скоринку, але залишається соковитою всередині. Для страв на грилі є безліч варіантів поєднання з вином.
На грилі їжа готується надзвичайно швидко/ Фото Pexels
Ігристі вина
Це універсальний варіант для страв на грилі. Наприклад, до морепродуктів, овочів або курки чудово пасуватиме пляшка іспанського Cava або італійського Prosecco.
Prosecco – універсальний варіант до їжі, приготованої на грилі / фото foodandwine
Білі вина
Попри найвідоміше поєднання з морепродуктами, біло вино можуть доповнити й інші грильовані страви.
- Chardonnay – легке чи дуже насичене – добре поєднується з курятиною.
- Riesling – завдяки своїй високій кислотності вина з цього сорту ідеально смакують з різноманітною рибою та птицею.
- Albarino – варто взяти вино з цього іспансько-португальського сорту винограду, якщо ви плануєте готувати морепродукти.
Рожеві вина (розе́)
Мають високу кислотність і взагалі вважаються дуже гастрономічними, а тому можуть підкреслити смак майже всіх страв на грилі. Ви точно не помилитесь, якщо візьмете пляшку рожевого вина, виробленого з сорту Pinot Noir, як до морепродуктів на грилі, так і до яловичини.
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Червоні вина
- Malbec – відомий універсальний варіант для яловичини без соусу, якщо вам хочеться підкреслити саме смак м’яса.
- Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc — вина з цих сортів винограду неодмінно доповнять стейки Нью-Йорк чи рібай.
- Zinfandel чи Syrah – ці вина добре поєднуються з яскравим смаком курки на грилі з соусом барбекю.
- Pinot Noir – червоне вино з цього сорту пасує до смаженого лосося або свинячої вирізки.
Якщо ж вам важко визначитись із конкретним вином, яке пасувало б до вашої страви, або не маєте великого вибору, то сомельє Мері Кресслер пропонує безпрограшний варіант:
Сухе розе́ – це одне з найбільш універсальних вин, яке може поєднуватися з будь-чим, починаючи з літніх салатів і курки на грилі та закінчуючи копченою свининою.
Вино доповнить страви з м’яса/ Фото Pexels