Традиційно страви “з димком” доповнюють пивом. Проте не менш яскравою парою для такої їжі є й вино. Дізнайтесь, як правильно підкреслити вином особливий смак барбекю і грильованої їжі.

Добирайте подібні за насиченістю, гостротою, кислотою смаки або ж грайте на контрастах, радить Vindulge. У будь-якому разі – дотримуйтесь балансу, адже вино не повинне домінувати над стравою і навпаки. Вони мають доповнювати один одного і лише покращувати смаки.

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Що смакує з барбекю

Барбекю – це їжа, що готується досить повільно при низькій температурі на вугіллі. Так вона стає майже копченою і має дуже насичений смак і аромат диму, який просто може почати домінувати у страві. Тому потрібно уникати легких делікатних вин та добирати відповідне “сильне” вино залежно від виду продуктів та соусів.

Барбекю готують за технологією Low & slow/ Фото Pixabay