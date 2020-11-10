Усі чули про загальні рекомендації: інтенсивні вина – до насичених сирів, легкі – до сирів з тонким смаком. Проте, як щодо конкретних поєднань?

Winefolly розповідають про перевірені роками поєднання вина з твердими, кремовими сирами та сирами з пліснявою.

Сир Ґрюєр та Піно Нуар

Цей швейцарський сир середньої твердості з приємним квітково-горіховим ароматом стане чудовою парою до червоних ягід у Піно Нуар. Їхні смаки настільки збалансовані, що будуть лише підкреслювати один одного, а не перебивати.

Якщо ж ви обираєте інші сири зі схожим горіховим присмаком, зверніть увагу на такі пари: норвезький солодкуватий Ярлсберг та Божоле, французький насичений Конте та Гаме Нуар або пікантний швейцарський Емменталь та Цвайгельт.

До твердих сирів пасують червоні вина з ягідними нотами/ Фото Unsplash

Блакитний стілтон та портвейн

Тут працює правило: чим солодший напій, тим смердючішим повинен бути сир. Так-так, всі ті сири з пліснявою та специфічним запахом – це найкраща пара до портвейну. Солодкий, повнотілий, з яскравим смаком. Що потрібно до такого вина? Правильно, смердючий сир. І солонкуватий гострий Стілтон, як ніхто, добре поєднується з портвейном.

Фанатам солодких вин радимо поцікавитись такими поєднаннями: британський кремовий Бінлі Блю та Айсвайн, традиційний іспанський Торта дель Касар та херес Олороссо, або ж один із найвідоміших блакитних сирів Рокфор та Сотерн.

Солодкі вина вимагають сирів з яскравим смаком/ Фото Unsplash

Сир Брі та шампанське

М’який вершковий сир Брі чудово збалансовує більш кислотне вино, наприклад, шампанське. Його бульбашки контрастують з ніжною текстурою сиру та створюють оригінальну гастрономічну пару.

Також варто пильніше придивитися до таких поєднань французьких м’яких сирів та вина: ніжний Камамбер та Шардоне, насичений вершковий Деліс де Бургундія та Кава або гострий Еньяк та Креман.

Вина з вищою кислотністю підкреслюють ніжний смак м’яких сирів/ Фото Pexels