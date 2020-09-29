На Міжнародному конкурсі Каберне (Concours International Des Cabernets – CIDS) – одному з найпрестижніших змагань у своїй галузі – вибрали найкраще Каберне 2020 року.

Ним стало вино Don leo Gran Reserva 2013, вироблене у Мексиці, повідомляється на сайті конкурсу.

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Каберне Совіньон Поширений сорт винограду, який використовується для виробництва безлічі червоних вин. Сорт Каберне Совіньон з'явився у XVII столітті в Аквітанії, у Франції (ця провінція включає в себе в тому числі знаменитий регіон Бордо). Його прабатьки – сорти Каберне Фран і Совіньйон Блан. У перекладі Sauvignon означає "дикий". Так що Каберне Совіньон – це "дикий" Каберне, і мова тут в першу чергу про характер цього сорту. Його особливо цінують за насичену ароматику, високий рівень танінів і здатність "гарно старіти" – ставати цікавішим в ході тривалої витримки.

Виноробне господарство Vinos Don Leo, на якому виробляють Don leo Gran Reserva, 20 років тому заснував Давид Мендель.

При першому контакті з носом розкриваються аромати розмарину, м'яти, сухих квітів і підліску. Також відзначаються нотки волоського горіха і маринованих фруктів. Аромат дуже складний, в ньому набагато більше, ніж фруктовість, ягідність, до якої ми звикли у Каберне. Він прекрасно розвивається, в ньому всього в надлишку, – так описав Don leo Gran Reserva 2013 один з кращих сомельє світу Лоран Дерхе.

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Виноградники розташовуються у гористому регіоні Парас провінції Коауїла. Це місце вважається є одним з головних виноробних регіонів у Латинській Америці. Нова нагорода зміцнила статус Vinos Don Leo як однієї з кращих виноробень в Мексиці.

Найкраще Каберне визначали шляхом сліпої дегустації близько 1200 винних експертів зі Асоціації сомельє Франції.

У 2019 кращим Каберне на Concours International Des Cabernets було визнано швейцарське вино Gregor Kuonen Caveau de Salquenen – Cabernet Sauvignon – Grandmaître – Barrique.

Українське Каберне також відзначали експерти – вино SHABO Cabernet Sauvignon 2014 колекції Family Reserve увійшло до п'ятірки кращих світу на Villa d'Este Wine Symposium у 2018 році. У сліпій дегустації продукт отримав 4 золотих, 7 срібних і 7 бронзових голосів від 38-ми винних експертів, енологів, сомельє і колекціонерів.

Команда SHABO зізнається:

Звичайно, ми переживали. Від того моменту, як отримали лист-запрошення на такий знаменитий авторитетний захід, до самої дегустації і оцінки. Адже наше Каберне 2014 дегустували і оцінювали кілька сотень незалежних експертів, сомельє, власників мішленівських ресторанів і байєрів відомих аукціонних будинків, поряд з найвідомішими винними будинками світу. І уявіть нашу радість, коли вино з українського терруара, вирощене на нашій рідній землі, увійшло до ТОП-5 кращих Каберне світу. Для нас це назавжди приємне враження і стимул до праці. А ще можливість сказати кожному українцеві, що це гідний привід пишатися вином своєї країни.

SHABO Cabernet Sauvignon 2014 увійшло до п'ятірки кращих Каберне у світі / Фото SHABO, Facebook

Примітно, що у дегустації були представлені витримані вина не молодше 10 років, SHABO Cabernet Sauvignon 2014 року – наймолодше з них, але з високим потенціалом витримки до 20 років.