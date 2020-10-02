Вино "з коробки": розвінчано гучний винний міф
"Що? Вина у пакетах?", – спитаєте ви, блискавицею лунає згадка, як оминаєте начебто схожий товар на полицях супермаркетів. Така реакція зумовлена присутністю на ринку кріплених вин низької якості у картонних пакетах.
Але сьогодні багато світових виробників випускають вельми пристойні вина й у bag-in-box. Тож що таке bag-in-box – розповідає "Сомельє в зелених штанях".
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Чому такий формат пакування вартий нашої уваги?
- Завдяки герметичному кранику вино після розливу може зберігатися набагато довше (до 6 тижнів), аніж у відкоркованій скляній пляшці.
- Вино у bag-in-box обійдеться вам значно дешевше, аніж у склі.
- Транспортувати bag-in-box значно зручніше, аніж ящик пляшок.
- Формат bag-in-box допомагає виробникам розв'язувати екологічні питання, пов'язані з викидом вуглецю. Що більше завантажена машина, то більше палива вона спалює. До того ж усі деталі bag-in-box піддаються вторинній переробці.
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Ілюстрація / "Сомельє в зелених штанях"
З мінусів можемо відзначити декілька пунктів:
- Bag-in-box не підходять для витримки вин.
- Вино у такій тарі необхідно охолоджувати у холодильнику заздалегідь, адже морозна сорочка на bag-in-box просто "не сяде" та й у відерце його теж не поставиш.
- Вибір вин в bag-in-box поки що невеликий, тому якщо ви любите щоразу куштувати щось новеньке, можуть виникнути деякі труднощі.
"Сомельє в зелених штанях" бажає вам затишних вечорів та веселих посиденьок з найріднішими в компанії гарних вин!