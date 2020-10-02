"Що? Вина у пакетах?", – спитаєте ви, блискавицею лунає згадка, як оминаєте начебто схожий товар на полицях супермаркетів. Така реакція зумовлена присутністю на ринку кріплених вин низької якості у картонних пакетах.

Але сьогодні багато світових виробників випускають вельми пристойні вина й у bag-in-box. Тож що таке bag-in-box – розповідає "Сомельє в зелених штанях". Читайте Як правильно використовувати вино в кулінарії: важливі поради На відміну від пакетів bag-in-box являє собою картонну коробку з герметичним краном, усередині якого знаходиться мішечок з харчової фольги та поліетилену. Чому такий формат пакування вартий нашої уваги? Завдяки герметичному кранику вино після розливу може зберігатися набагато довше (до 6 тижнів), аніж у відкоркованій скляній пляшці.

(до 6 тижнів), аніж у відкоркованій скляній пляшці. Вино у bag-in-box обійдеться вам значно дешевше , аніж у склі.

, аніж у склі. Транспортувати bag-in-box значно зручніше , аніж ящик пляшок.

, аніж ящик пляшок. Формат bag-in-box допомагає виробникам розв'язувати екологічні питання, пов'язані з викидом вуглецю. Що більше завантажена машина, то більше палива вона спалює. До того ж усі деталі bag-in-box піддаються вторинній переробці. Цікаво Вечеря з вином: 5 вдалих поєднань від експерта Ілюстрація / "Сомельє в зелених штанях" З мінусів можемо відзначити декілька пунктів: Bag-in-box не підходять для витримки вин.

вин. Вино у такій тарі необхідно охолоджувати у холодильнику заздалегідь , адже морозна сорочка на bag-in-box просто "не сяде" та й у відерце його теж не поставиш.

, адже морозна сорочка на bag-in-box просто "не сяде" та й у відерце його теж не поставиш. Вибір вин в bag-in-box поки що невеликий, тому якщо ви любите щоразу куштувати щось новеньке, можуть виникнути деякі труднощі. "Сомельє в зелених штанях" бажає вам затишних вечорів та веселих посиденьок з найріднішими в компанії гарних вин!