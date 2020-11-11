Невже й до звичайних курячих крилець можна підібрати ідеальне вино? Звісно, що так! Ця, на перший погляд, проста страва може перетворитись на справжній шедевр, якщо знайти їй ідеальну винну пару і дотримуватись певних правил.

У соусах до курячих крилець завжди багато спецій, оцту та гостроти. Обираючи вина, які зможуть вгамувати цю гостроту та підкреслити пряність, не поспішайте тягнутись до червоного вина з великим вмістом таніну. У winefolly зібрали кілька найпопулярніших способів приготування курячих крилець та створили оригінальні поєднання з вином.

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Крильця "Баффало"

Це класичний варіант крилець з маслом та гострим соусом. Гострота – головна фішка цієї страви. У такому випадку обирайте вина з вираженим солодким смаком, адже саме вони зможуть заспокоїть навіть найгостріші спеції. У солодкуватих Рислінгах, Шенен Бланах з Вувре чи Гевюрцтрамінерах, як правило, присутні цитрусові ноти, які чудово доповнюють гострий соус крилець “Баффало” та зможуть дещо пом’якшити його.

Солодкуваті вина добре поєднуються з гострими крильцями “Баффало”/ Фото Pixabay

Крильця з соусом барбекю

Це саме той випадок, коли сухі червоні вина з яскравим смаком найкраще пасуватимуть до страви. Хоч варіантів соусу барбекю існує безліч, швидше за все, він буде солодким та дуже насиченим на смак. Сухі вина на кшталт Каберне Франу, Темпранільйо чи Карменеру здатні доповнити солодкість соусу. Червоні вина з фруктовим та ягідним букетом складуть гарну пару томатам та спеціям, присутнім у соусі, а трав'яні нотки гармонійно поєднуються зі смаком часнику та цибулі.

Червоні сухі вина врівноважують соус барбекю/ Фото bigmir

Крильця у медово-часниковому соусі

Цей соус не настільки гострий, як попередні варіанти, проте мед та часник утворюють надзвичайно сильний та ароматний тандем. Вино повинно підкреслити ці яскраві аромати та зробити їх ще сильнішими, тому обирайте такі сухі вина, як ігристе брют Rosé, креман з Ельзасу або просекко. Легкі ягоди Rosé, цитрусові та яблучні ноти у кремані чи просекко – ці хрусткі кислотні вина точно зможуть пробитись через насичений смак медово-часниковий соус!

Медово-часниковий соус вимагає вин з ягідними та фруктовими нотами і високою кислотністю / Фото rockrecipes

Крильця у гостро-солодкому соусі

Попри те, що цей соус поєднує у собі як солодкі, так і гострі смаки, він не вимагає занадто солодкого вина. Такі вина з високою кислотністю як Шенен Блан, Цвайгельт або ж Піно Грі, будуть чудовою парою до цього соусу та курячих крилець. Білі напівсухі або легкі червоні вина не переб’ють солодкий смак соусу, проте будуть конкурувати з гостротою та допоможуть її заспокоїти.

Легкі червоні або білі напівсолодкі вина пасуватимуть гостро-солодкому соусу/ Фото goodnes

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І пам’ятайте про головне правило: вино можна поєднати з будь-якою їжею, не лише з вишуканими стравами ресторанного рівня! Навіть якщо ваша страва здається вам буденною, ви завжди можете зробити її більш оригінальною, просто підібравши до неї ідеальне вино.