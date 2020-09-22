Органолептика вин може здивувати нас несподіваними, але дуже приємними, ароматами та смаками, і головне – навчитись їх відрізняти та зрозуміти їхню природу. Отже, відчувати ноти зеленого перцю у деяких винах – цілком природно, цікаво, навіть пікантно!

У класифікації ароматів вина зелений перець належить до групи "овочевих та трав'янистих". За його присутність у наших бокалах відповідають специфічні молекули – так звані метоксіпіразини, або просто піразини, пише "Сомельє в зелених штанях".

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Цей аромат притаманний декільком сортам, що відносяться до сортової групи Бордо – Каберне Совіньйон, Каберне Фран, Мерло, Карменер, Мальбек (це червоні) та Совіньйон Блан (це білий). Цікаво, що всі ці "піразинові" сорти пов'язані між собою не тільки географічно, а навіть генетично: чи знали ви, наприклад, що Каберне Фран – це "тато" Мерло, Каберне Совіньйона та Карменера?

Вважається, що молекули метоксіпіразинів виникають у винограді, що визріває у помірному або навіть прохолодному кліматі. Окрім Бордо, ви можете зустріти їх у червоних представниках бордоської "сортової сімейки" з долини Луари, Північної Італії (Венето та Фріулі) та деяких регіонів Нового Світу – Нової Зеландії, Чилі та навіть на півночі США.

Експерти визначили, звідки у вині аромат зеленого перцю​ / Фото winestreet

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Щодо Совіньйон Блана, шукайте "піразинові" ноти у винах Сансера та Пюї-Фюме, а також – у зразках з Південної Африки та, знову ж таки, Нової Зеландії.

Чесно кажучи, зелений перчик у вині подобається не всім – деякі експерти, у тому числі само Роберт Паркер, вважають його вадою, а деякі винороби Бордо намагаються подолати цю "проблему".

Вчені виявили, що контролювати рівень піразинів у винограді можна за допомогою спеціального догляду за лозою та листям, завдяки якому ягоди винограду отримують більше сонячного проміння. Хочеш менше перчику – обрізай та доглядай!

А щодо Сомельє в зелених штанях, то він полюбляє добре вино, з перчиком і без нього. Щоб дізнатись, що саме подобається вам, дослухайтеся до наших порад, та, найголовніше, дегустуйте на здоров'я!