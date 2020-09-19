Гострі спеції, спаржа і шоколад можуть спотворити смак вина і зіпсувати враження про його аромат.

Але основним ворогом вина є зубна паста, розповіла британський винний критик і письменник, журналіст Дженсіс Робінсон на своєму сайті jancisrobinson.

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Продуктів, які руйнують смак вина, насправді небагато. Однак гострі спеції, наприклад, приглушують смакові рецептори. Після них дегустатор відчуває аромат, але не може відчути повноту смаку вина.

У той же час артишоки і спаржа можуть надати вину дивний металевий присмак.

Спаржа може надати вину неприємний присмак / Фото winestreet

Щільний і дуже солодкий шоколад також важко поєднується з винами.

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Однак, стверджує Робінсон, головним ворогом вина є зубна паста. Вона може повністю спотворити смак вина. Саме тому не рекомендується чистити зуби безпосередньо перед дегустацією.

Дженсіс Робінсон / Фото vinepair

На думку критика, вино є ідеальною компанією для їжі. Більш того, поєднання можуть бути найрізноманітнішими, а головне правило – відсутність правил.

У той же час Робінсон відзначила, що є кілька нюансів, на які варто звернути увагу, щоб отримати максимальне задоволення від вина та їжі: