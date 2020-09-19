Названо головного "ворога" вина
Гострі спеції, спаржа і шоколад можуть спотворити смак вина і зіпсувати враження про його аромат.
Але основним ворогом вина є зубна паста, розповіла британський винний критик і письменник, журналіст Дженсіс Робінсон на своєму сайті jancisrobinson.
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Продуктів, які руйнують смак вина, насправді небагато. Однак гострі спеції, наприклад, приглушують смакові рецептори. Після них дегустатор відчуває аромат, але не може відчути повноту смаку вина.
У той же час артишоки і спаржа можуть надати вину дивний металевий присмак.
Спаржа може надати вину неприємний присмак / Фото winestreet
Щільний і дуже солодкий шоколад також важко поєднується з винами.
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Однак, стверджує Робінсон, головним ворогом вина є зубна паста. Вона може повністю спотворити смак вина. Саме тому не рекомендується чистити зуби безпосередньо перед дегустацією.
Дженсіс Робінсон / Фото vinepair
На думку критика, вино є ідеальною компанією для їжі. Більш того, поєднання можуть бути найрізноманітнішими, а головне правило – відсутність правил.
У той же час Робінсон відзначила, що є кілька нюансів, на які варто звернути увагу, щоб отримати максимальне задоволення від вина та їжі:
- Важливий аспект вина для відповідності страви – це не колір, а тіло (вино буває легкотілим, середньотілим і повнотілим, цей показник тісно пов'язаний з рівнем алкоголю і насиченістю смаку вина).
- Тіло вина потрібно підбирати до найвираженішого інгредієнту в їжі. Страви з тонким смаком (біла риба або курка-пашот) добре поєднуються з легкими винами, а тунець на грилі – з повнотілими.
- Вина будуть кислими на смак, якщо їх подавати з солодкими стравами. Виняток – якщо вино солодше, ніж їжа. Цей пункт обмежує вибір вин, які підходять для дуже солодких страв.
- Продукти з підвищеною кислотністю, як наприклад, цитрусові або оцет, можуть спотворити смак ідеально збалансованого вина, однак можуть надати особливого шарму сухому вину з високою кислотністю, наприклад, винам з прохолодних регіонів або з винограду, вирощеного у прохолодний рік.
- Мелений чорний перець може змінити сприйняття складного витриманого вина, але зробить повнішим і насиченішим смак легкого молодого вина.