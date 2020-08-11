Одна з найдавніших технологій, яка відома світу, ідеальний сорт винограду та неповторний смак – все це особливість вина, створеного у квеврі. Кахетинському способу виготовлення вина близько 8 тисяч років. Він не має аналогів у світі та внесений до списку нематеріальних культурних центрів ЮНЕСКО.

Вперше в Україні SHABO Ркацителі Reserve, створене у квеврі, було представлене у 2019 році. Цього літа компанія випустила нову лімітовану колекцію – лише 3,5 тисячі пляшок.

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Це вино зроблено за унікальною кахетинською технологією на українському виробництві із дотриманням тисячолітніх традицій. Виноград давлять разом із кісточками, шкірочкою та гілочками, а отриманий густий виноматеріал заливається у спеціальний глиняний сосуд – квеврі – і закопується у землю на місяці.

Сорт винограду, який використовують – Ркацителі, привезений з Грузії та висаджений у 1983 році в терруарі Шабо.

Вино знаходиться під землею у квеврі / Фото shabo.ua

Ми суворо контролюємо кількість винограду на кущі. Слідкуємо, щоб кількість винограду на лозі була до 2-2,5 кг. Таке регулювання навантаження на кущ, надає змогу гронам, які залишаються, насититися всіма необхідними мікроелементами для ідеального вина. Виноград збирають вручну і за 15 хвилин рефрижераторами доставляють у винний будинок SHABO, обладнання якого – одне з найкращих у Європі. Тут проходить сортування, делікатна переробка і завантаження в глиняні сосуди. У кожному квеврі, який знаходиться під землею, протягом 5 місяців відбувається процес мацерації та витримка на меззі, – говорить Ольга Стоянова, провідний спеціаліст з інноваційного виробництва сільськогосподарських технологій компанії SHABO.

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Вино лімітованої колекції SHABO Reserve Ркацителі доступне лише у двох точках в Україні – у фірмовому магазині компанії, що при виробництві, та в онлайн-магазині shaboshop. Компанія планує випустити також червоні вина, створені по-кахетинськи. У цій колекції буде близько 4 тисяч пляшок. Для створення амфорного вина в SHABO використовують 12 квеврі об'ємом 1 400 літрів і три – по 2 000 літрів.

Лімітоване SHABO Reserve Ркацителі можна придбати лише у двох точках в Україні / Фото shabo.ua

Довідка

SHABO – це сучасне українське виноробне підприємство з повним циклом виробництва, засноване у 2003 році на базі найстарішого винного виробництва України в селі Шабо. У його структуру входять "Винний дім SHABO", "Будинок ігристих вин SHABO", а також "Коньячний дім SHABO".

SHABO має унікальний терруар України, 1200 га виноградників і 4 млн виноградних лоз, велика частина яких – це європейські сорти з кращих розплідників Європи: Каберне Совіньон, Каберне Фран, Мерло, Мускат Оттонель, Піно Грі, Піно Нуар, Рислінг Рейнський, Совіньон Блан , Сіра, Трамінер рожевий, Шардоне та ін.

У портфелі SHABO – тихі та ігристі вина, вермути, бренді, коньяки України і виноградна горілка. За час існування компанії SHABO, ії продукція здобула понад 500 нагород на міжнародних конкурсах, серед яких Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Mundus Vini та ін.

SHABO єдина в Україні компанія, яка отримала право створювати преміальні вина "Контрольованої назви за походженням" (український аналог французьких Appellation d'origine controlee).