Чи часто ви чули, що пити солодке вино – не комільфо? "Справжні знавці дивляться у бік тільки сухого!".

Це, мабуть, один з найбільш несправедливих винних міфів. Здебільш він пов'язаний з низькою якістю напоїв, які були присутні на полицях за часів Радянського Союзу (та що казати, і зараз такі є). Щоби замаскувати огріхи своєї продукції деякі виробники додавали цукор. Звідси й упередження – "якісні вина – тільки сухі", розповідає "Сомельє в зелених штанях" у Facebook.

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Проте сьогодні існують чимало достойних солодких вин з самих різних куточків світу.

Стилі та методи виробництва солодких вин теж варіюються: пізній збір врожаю, "льодяні" вина, метод сушки винограду та благородна пліснява. Усі ці методи так чи інакше є надзвичайно клопітливими та пов'язані з чисельними ризиками з точки зору втрати врожаю. Саме тому такі спеціалітети часто обходяться покупцям у копійчину. Однак на ринку вже можна знайти більш демократичні варіанти.

Міф про солодке вино з'явився ще за радянських часів / Фото Сомельє в зелених штанях, Facebook

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Чому ще варто звернути увагу на солодкі вина?

Завдяки балансу солодкості та кислотності вони є напрочуд гастрономічними. Айсвайни ідеально поєднуються з фуа-гра та десертами, солодкі та напівсолодкі Рислінги чудово ладнають з гострою азійською кухнею, а сотерни пасують пікантним сирам та випічці.