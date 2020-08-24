Найцікавіші факти про вино
Вино здавна вважається напоєм богів, який був дуже популярним на Олімпі. У сучасному світі воно стало невід'ємною частиною суспільства, підкоривши своїми неповторними ароматом і смаком.
З кожним роком вино стає все більш затребуваним, завойовуючи сотні тисяч шанувальників у всьому світі. 24 канал розповідає найцікавіші факти про вино.
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Цікаво про вино
- "Колискою" вина по праву вважається Грузія. Археологи встановили, що перше вино було вироблено в 6-му тисячолітті до нашої ери. Грузини перетворили виноградний сік на вино, сховавши його на зиму під землею. Квеврі (керамічна посудина, схожа на амфору, але без ручок), у якій воно зберігалося, могла залишатися під землею до 50 років.
- Вино здавна вважалося напоєм для представників вищого суспільства. Це пов'язано з його неповторним ароматом, різноманітністю смаків і користю для організму.
- До складу виноградного вина входить 600 органічних і неорганічних речовин.
Вино допомагає уникнути багатьох хвороб / Фото Unsplash
- Вино позитивно впливає на організм людини. На думку вчених з різних країн, воно підвищує рівень антиоксидантів у крові, допомагає уникнути атеросклерозу, знижує ризик серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера, інсульту.
- Келихи для білого і червоного вина відрізняються. Так, для білих вин підійде витягнута форма келиха, а для червоних – більш округла форма. На смак впливає не лише температура вина, але також діаметр чаші і товщина скла.
- Не всі вина з часом стають кращими і якіснішими – багато з них відразу готові до вживання, їх краще пити молодими.
Цікаво Подача вина: як правильно та на що звернути увагу
- У суспільстві існує думка, що біле вино подають до риби, червоне – до м'яса. Насправді, до червоного м'яса відмінно підійде червоне вино, до білого – біле, до "рожевої" їжі (наприклад, лосось) – рожеве вино. Рожеве вино в цілому вважається дуже гастрономічним, його можна поєднувати з величезною кількістю страв.
Їжа не повинна спотворювати смак вина | Фото Unsplash
- Багато хто вважає, що чим дорожче вино – тим краще. Дійсно, елітні вина переважно прекрасні, однак відмінні та якісні вина також можна придбати за цілком розумні гроші. Важливо розуміти, що у вартість вина входять витрати на робочу силу, виробництво, дубові бочки, упаковку, дизайн етикетки, реклами.
- На думку датських дослідників, чим більше вина вживає людина – тим довше вона живе.
- Багато років люди впевнені, що саме шоколад – ідеальна компанія для вина. Однак це не так, адже він, як і солодкі фрукти, може спотворити справжній смак вина.
- Пробки для вина бувають не лише корковими, але також із пластику, скла або металу. Натуральна ж потрібна для топових вин з потенціалом до тривалої витримки, для інших же відмінно підходять і інші види. Альтернатива натуральному корку не є обов'язковою ознакою мас-маркету. Останнім часом металеві пробки screw cap використовуються в тому числі і для досить дорогих, але не витриманих вин, таким чином зберігається їх яскрава, свіжа і насичена ароматика.
- Серед поціновувачів вина – тисячі відомих людей. Наприклад, королева Великобританії Єлизавета II, голлівудські актори Джонні Депп, Дрю Беррімор, Хью Джекман, дружина британського принца Гаррі, ексактриса Меган Маркл. А знаменита кінодіва Мерилін Монро полюбляла шампанське.
Багато знаменитостей через любов до вина стали виноробами / Фото Unsplash
- У кожній пляшці ігристого вина знаходиться 49 мільйонів бульбашок. Спочатку вони вважалися побічним ефектом бродіння, проте у другій половині XVII століття їх появи стали домагатися навмисно.
- Відомий хімік Луї Пастер стверджував, що вино – найздоровіший і найгігієнічніший з усіх напоїв.
- Деякі знаменитості настільки закохані у вино, що навіть стали відомими виноробами. Серед них – відомі французькі актори П'єр Рішар і Жерар Депардьє, англійський музикант Стінг, голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Бред Пітт, Антоніо Бандерас, режисер Френсіс Форд Коппола та інші.