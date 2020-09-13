Вино присутнє у безлічі кулінарних рецептів, його додають майже у всіх типи страв: в м'ясо, рибу, птицю, овочі і навіть десерти.

Як же правильно використовувати вино в кулінарії і яким порадам варто слідувати, розповідає Vinotours.

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Використовуйте якісне вино

Для приготування їжі рекомендується брати тільки те вино, яке придатне для пиття. Дефектне, зіпсоване або кисле – краще відразу вилити в раковину. Вино для готування має бути свіжим і ароматним.

Вартість вина

Не варто купувати для приготування їжі дорогі вина. Рекомендується підбирати вино середньої для вас цінової категорії.

Вино для тушкування м'яса

Якщо приготування відбувається на повільному вогні, наприклад, тушкування м'яса, можна взяти дешевше вино. Для тривалого процесу цілком підходить просте вино.

Для тривалого готування на вогні не варто брати дороге вино​ / Фото sovkusom

Універсальні вина

Білі хрусткі сухі вина, такі, як старосвітський Совіньон Блан або Піно Гріджіо, або середньотілі нетерпкі червоні вина, наприклад, старосвітське Мерло, завжди підходять для готування і можуть використовуватися практично для всіх страв.

Ароматичні вина, такі, як Рислінг або Гевюрцтрамінер, – відмінний інгредієнт для жирних вершкових соусів.

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Кріплені вина

Портвейн, Херес і Мадейра також підходять для приготування їжі. Вони додають глибини і солодощі стравам. Але варто пам'ятати, що у разі високої температури можлива карамелізація і, як наслідок, – нотки паленого цукру.

Кип'ятіння

При кип'ятінні вино псується, а його особливості (кислотність, солодкість і терпкість) передаються страві.

Враховуйте особливості вина, додаючи його в їжу / Фото Pixabay

М'ясо і кислотність вина

М'ясо стане м'яким і грайливим, якщо протягом кількох годин вимочувати його у кислотному вині.

Винні кубики

Лайфхак для любителів "винних" страв – щоб продукт завжди залишався свіжим, розлийте вино у форму для льоду і заморозьте. Так в будь-який момент ви зможете використовувати його для готування.

Алкоголь

Якщо вино було на вогні протягом двох-трьох годин, то про алкоголь в їжі можна не турбуватися. Якщо ж вино додавалося у кінці, то, можливо, що алкоголь залишиться у страві, тому не рекомендується пригощати нею дітей.