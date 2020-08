Виноробство – заняття не лише благородне, але і престижне в усьому світі. Це одне з найдорожчих хобі знаменитостей, яке може конкурувати з авіацією і яхтингом.

Голлівудські зірки, які вирішили зайнятися виноробством, отримують від цього не тільки задоволення, але і чималий дохід. 24 канал розповідає про найяскравіших з них.

П'єр Рішар

Знаменитий французький актор з першого погляду закохався у маєток в історичному регіоні Франції Лангедок і вирішив піти на "винну" пенсію. У 1986 році він придбав маєток. Виноградники Рішара дають понад 80 тисяч пляшок вина на рік. Сам актор дуже тепло і легко відгукується про свої напої. До слова, деякі з них мають 10-річну витримку.

Мої вина прості і легковажні, без жодних викрутасів. Ви п'єте їх, якщо вам потрібно негайно вгамувати спрагу, – заявляв П'єр Рішар.

П'єр Рішар вийшов на "винну" пенсію / Фото tele

Стінг

Англійський музикант купив маєток Tenuta del Palagio у Тоскані (Італія). Разом з дружиною вони організували виробництво оливкової олії, меду та ін. Маєток відкрито для туристичних екскурсій. На території також розташована вілла, де живе сам Стінг, і кілька гостьових будиночків, доступних в оренду. Одне з дорогих вин знаменитості – Sisters Moon – можна купити за 50 євро, більш бюджетні варіанти Message In A Bottle (18 євро) і (When We Dance) 15 євро.

Знаменитий співак не на жарт захопився виноробством​ / Фото tele

Анджеліна Джоли и Бред Пітт

Знаменита пара до розлучення також спробувала себе у виноробстві. У 2012 році вони придбали за 60 млн доларів маєток Chateau Miraval в Провансі. До нього йшли також землі з хорошим винним потенціалом. Вино Miraval в 2013 році включили до переліку 100 кращих вин, а Пітт обіцяв через 10 років випускати "суперпрованські" вина, однак після розлучення пари маєток виставили на продаж.

Хочеться робити таке вино, яким ми могли б пишатися, а люди – насолоджуватися, – говорив Пітт.

Вино Джолі і Пітта увійшло до 100 кращих у 2013 році / Фото tele

Антоніо Бандерас

У 2009 році актор купив акції фірми Anta Bodegas, у розпорядженні якої – 235 га виноградників в іспанському регіоні Рібера-дель-Дуеро. Компанію тут же переназвали в Anta Banderas. Найдорожче зіркове вино – A de Anta – продається по 175 євро за пляшку – воно виготовляється лише у сприятливі роки і розливається відповідно до місячного календаря. Решту вин можна придбати по 6-8 євро.

Найдорожче вино актора коштує 175 євро за пляшку / Фото itc

Френсіс Форд Коппола

Найвідоміший зірковий винороб у США. Перші виноградники він придбав у 1975 році на гонорар за "Хрещеного батька". Коли режисеру знадобилися кошти на зйомки фільму "Апокаліпсис сьогодні", він заклав свої виноградники і погасив борг завдяки "Хрещеному батьку-3". Пізніше він купив маєток і додаткові землі і за кілька років відтворив французький куточок в Каліфорнії. Маєток Rubicon Estate користується попитом серед туристів.

Ціни на вина зірки досить демократичні – від 10 до 30 доларів за пляшку. Виняток – відомий Rubicon за 100 доларів. Сам Коппола вважає, що його напій має бути доступний кожному.

Коппола відтворив французський куточок у Каліфорнії​ / Фото tele

Жерар Депардье

Виноградники актора є в різних країнах світу – у Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Алжирі, Марокко, США, Угорщині та Аргентині. Перші з них він придбав у 1989 році в французькій долині Луарі. На сьогоднішній день – це понад сто гектарів виноградників. Вони дають до мільйона пляшок вина на рік. Вартість зіркового вина коливається від 5 до 150 доларів за пляшку.

Жерар Депардьє став власником виноградників у 1989 році​ / Фото tele