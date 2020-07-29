Вино – знаменитий напій богів, про який можна говорити нескінченно. Його кількість сортів і видів у всьому світі величезна, однак є загальноприйнята класифікація.

Вина розрізняють за кількома критеріями, серед яких – колір, вміст цукру і спирту, сорт, розповідає 24 канал. Важливо Вино: його особливості та переваги перед іншими напоями Вино Алкогольний напій з міцністю 9-22%, який виготовляється внаслідок спиртового бродіння виноградного соку. Колір Червоні вина. Створюються з червоних сортів винограду. Відтінок може бути світлим або темним. При тривалому старінні колір змінюється від темного до більш цегляного чи з гранатовим відтінком. Можливий осад у пляшці. Білі – з білого винограду. Колір варіюється від світло-солом'яного до золотавого відтінку (в залежності від сорту). Рожеві. Сировина – червоні ягоди. Проводять методом відбору соку відразу ж при переробці винограду, щоб отримати рожевий колір. Допускається використання суміші білих і червоних сортів. Залежно від сорту винограду і часу ферментації буває червоне, біле і рожеве вино​ / Фото Pixabay Цікаво Як виробляють вино: технологія і основні етапи За вмістом цукру і спиртової основи бувають: тихі столові; ігристі; тихі кріплені вина. Тихі столові вина: сухі (цукор – до 0,3%, спирт – 9-14%);

(цукор – до 0,3%, спирт – 9-14%); напівсухі (цукор – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);

(цукор – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%); напівсолодкі (цукор – 3-8%, спирт – 9-13%). Ігристі вина: екстрабрют (цукор – до 0,6%);

(цукор – до 0,6%); брют (цукор – до 1,5%);

(цукор – до 1,5%); сухе (цукор – 2-3%);

(цукор – 2-3%); напівсухе (цукор – 3,5-5%);

(цукор – 3,5-5%); напівсолодке (цукор – 5,5% -8%);

(цукор – 5,5% -8%); солодке (цукор – 8,5% -12%). Всі вина мають різний вміст цукру та спирту / Фото stocksnap Тихі кріплені вина: міцні (цукор – 0,2-9%, спирт – 14-20%);

(цукор – 0,2-9%, спирт – 14-20%); десертні солодкі (цукор – 12-20%, спирт – 14-17%);

(цукор – 12-20%, спирт – 14-17%); десертні лікерні (цукор – 21-30%, спирт – 12-17%). За способом виготовлення: тихі вина натуральні (виробляються винятково з винограду); шипучі (додається вуглекислий газ); ігристі вина виробляються винятково з винограду і під час вторинного бродіння виділяють свій природний СО2; десертні – виробляються з винограду без додавання цукру. Вибір вина залежить від особистих уподобань та фінансових можливостей / Фото Pixabay