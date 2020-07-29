Які бувають вина: види, сорти і типи
Вино – знаменитий напій богів, про який можна говорити нескінченно. Його кількість сортів і видів у всьому світі величезна, однак є загальноприйнята класифікація.
Вина розрізняють за кількома критеріями, серед яких – колір, вміст цукру і спирту, сорт, розповідає 24 канал.
Важливо Вино: його особливості та переваги перед іншими напоями
ВиноАлкогольний напій з міцністю 9-22%, який виготовляється внаслідок спиртового бродіння виноградного соку.
Колір
- Червоні вина. Створюються з червоних сортів винограду. Відтінок може бути світлим або темним. При тривалому старінні колір змінюється від темного до більш цегляного чи з гранатовим відтінком. Можливий осад у пляшці.
- Білі – з білого винограду. Колір варіюється від світло-солом'яного до золотавого відтінку (в залежності від сорту).
- Рожеві. Сировина – червоні ягоди. Проводять методом відбору соку відразу ж при переробці винограду, щоб отримати рожевий колір. Допускається використання суміші білих і червоних сортів.
Залежно від сорту винограду і часу ферментації буває червоне, біле і рожеве вино / Фото Pixabay
Цікаво Як виробляють вино: технологія і основні етапи
За вмістом цукру і спиртової основи бувають:
- тихі столові;
- ігристі;
- тихі кріплені вина.
Тихі столові вина:
- сухі (цукор – до 0,3%, спирт – 9-14%);
- напівсухі (цукор – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);
- напівсолодкі (цукор – 3-8%, спирт – 9-13%).
Ігристі вина:
- екстрабрют (цукор – до 0,6%);
- брют (цукор – до 1,5%);
- сухе (цукор – 2-3%);
- напівсухе (цукор – 3,5-5%);
- напівсолодке (цукор – 5,5% -8%);
- солодке (цукор – 8,5% -12%).
Всі вина мають різний вміст цукру та спирту / Фото stocksnap
Тихі кріплені вина:
- міцні (цукор – 0,2-9%, спирт – 14-20%);
- десертні солодкі (цукор – 12-20%, спирт – 14-17%);
- десертні лікерні (цукор – 21-30%, спирт – 12-17%).
За способом виготовлення:
- тихі вина натуральні (виробляються винятково з винограду);
- шипучі (додається вуглекислий газ);
- ігристі вина виробляються винятково з винограду і під час вторинного бродіння виділяють свій природний СО2;
- десертні – виробляються з винограду без додавання цукру.
Вибір вина залежить від особистих уподобань та фінансових можливостей / Фото Pixabay