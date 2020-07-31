Вино – алкогольний напій з міцністю 9-22%, який виходить внаслідок спиртового бродіння виноградного соку (у разі додавання спирту – кріплене вино).

В європейських країнах вином вважається продукт, який отримується у результаті алкогольної ферментації винограду або виноградного сусла. Для того, щоб напій називався вином, він має містити від 8,5% спирту, розповідає 24 канал.

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Поява вина

Грузія за правом вважається "колискою вина". Археологи встановили, що перше вино було вироблено у 6-му тисячолітті до нашої ери. Грузини перетворили виноградний сік на вино, сховавши його на зиму під землею. Квеврі (керамічний виріб, схожий на амфору, але без ручок), в яких воно перебувало, могло залишатися під землею до 50 років.

Грузинський метод виготовлення вина – у квеврі – внесений до списку спадщини ЮНЕСКО.

До сих пір виноробство залишається важливою традицією Грузії і перетворилося на справжнє мистецтво. Грузинські вина затребувані у всьому світі.

Грузинський метод виноробства внесений до спадщини ЮНЕСКО / Фото mirposudy​

З чого складається вино

Виноградне вино має у складі близько 600 компонентів.

Основні з них:

Вода – від 80% до 90% обсягу вина.

– від 80% до 90% обсягу вина. Спирти – етанол, метанол, пропанол, бутанол, гліцерин та інші. Основний з них – етанол (продукт природного бродіння цукрів винограду за допомогою дріжджів).

– етанол, метанол, пропанол, бутанол, гліцерин та інші. Основний з них – етанол (продукт природного бродіння цукрів винограду за допомогою дріжджів). Органічні кислоти – винна, лимонна, яблучна (вони є у винограді), оцтова і бурштинова (з'являються під час бродіння) і азотисті речовини : амінокислоти (утворюють характерні риси вина) і пептиди, білки та аміак.

– винна, лимонна, яблучна (вони є у винограді), оцтова і бурштинова (з'являються під час бродіння) і : амінокислоти (утворюють характерні риси вина) і пептиди, білки та аміак. Вуглеводи представлені глюкозою і фруктозою, а також різними полісахаридами.

представлені глюкозою і фруктозою, а також різними полісахаридами. Поліфеноли , що містяться у кісточках винограду. Вони формують "характер" вина. Це може бути відтінок або ж в'яжучі відчуття при вживанні.

, що містяться у кісточках винограду. Вони формують "характер" вина. Це може бути відтінок або ж в'яжучі відчуття при вживанні. Аромат і смак – головні компоненти, які цікавлять кожного споживача у першу чергу. Це складні ефіри, ацетальдегід і терпени.

– головні компоненти, які цікавлять кожного споживача у першу чергу. Це складні ефіри, ацетальдегід і терпени. Мінеральні солі (хлориди, фосфати, сульфати) і мінерали (кальцій і кальцій).

(хлориди, фосфати, сульфати) і (кальцій і кальцій). Вітаміни. Вино багате на вітамін P, який сприяє засвоєнню аскорбінової кислоти, а також С, В1, B2, B6, B12, РР.

Вино містить вітаміни і корисні речовини​ / Фото Pixabay

Переваги вина

Як вже говорилося, здавна вино вважалося напоєм для представників вищого суспільства. Це пов'язано з його неповторним ароматом, різноманітністю смаків і користю для організму.

Як стверджував відомий хімік Луї Пастер, вино – найздоровіший і найгігієнічніший з усіх напоїв.

На думку англійських дослідників, червоне вино підвищує рівень антиоксидантів в крові і допомагає запобігти розвитку атеросклерозу. Для цього корисно щодня випивати під час їжі близько півлітра червоного вина чоловіками і третини літра жінками.

Данські вчені в свою чергу заявили, що чим більше вина вживає людина, тим довше вона живе. Їхні американські колеги також визнали користь цього напою і рекомендували жінкам 150 г вина щодня, а чоловікам – 300 г.

На сьогоднішній день встановлено, що вино:

підвищує апетит;

розширює судини;

підсилює секрецію ендокринних залоз;

сприяє кращому виділенню жовчі;

має антитоксичні властивості;

використовується у складі деяких ліків.

Вино – корисний напій з широким асортиментом смаків, однак важливо пам'ятати, що головне – помірне споживання.