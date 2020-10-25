У Південній Африці виставили на продаж чотири виноробних господарства з приголомшливими видами і першокласним теруаром.

Виноградники розташовані в одному з найвідоміших виноробних міст Південної Африки – Паарлі, пише decanter.

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Паарл Велике поселення у Західно-Капській провінції, яке є одним з трьох найстаріших міст в ПАР, заснованих європейцями.

Західний Кейп має багату історію виноробства і є привабливим місцем для купівлі нерухомості і виноградників.

Чудовий теруар і близькість до Атлантичного океану роблять виноробні землі Кейпа ідеальним місцем для вирощування високоякісного винограду. Сьогодні тут існує понад 20 регіональних маршрутів, проводяться дегустації вин, тури по виноградниках і погребах, ресторани-виноробні і безліч інших пропозицій, які роблять цей регіон одним з найкращих виноробних місць у світі.

Паарл може похвалитися багатою історією виробництва вина з 1680-х років, а також різноманітністю типів ґрунтів, що дозволяє виготовляти як червоні, так і білі вина.

Насичені і міцні червоні вина у Паарлі виробляються з сортів Сіра, Пінотаж, Каберне Совіньон і Гренаш. Білі – з сортів Шенен Блан і Шардоне. Також у регіоні виготовляють рожеві, солодкі десертні і ігристі вина у стилях Methode Cap Classique, а також портвейн, херес і бренді.

На продаж у Паарлі виставлені чотири виноробних господарства, які славляться неймовірними угіддями. Як вони виглядають та що ще є на території розкішних господарств – читайте далі.

​Bergriver Valley farm – ці унікальні винні угіддя площею 34 га і розкішне місце для святкування пишних весіль виставлено на продаж за 2,56 млн доларів США.

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Маєток знаходиться у центрі долини річки Берг, в 60 км від міжнародного аеропорту Кейптауна. На території є 2 га виноградників для виробництва вина, 16 га мисливських угідь, власна каплиця, гостьові апартаменти і все необхідне для проведення весіль. Це місце славиться неймовірним видом на гори.

Bergriver Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty

Bovlei Valley farm – історична 5-зіркова садиба Кейп-Датч продається за 3,6 млн доларів.

На території виноробного господарства площею 35 га висаджено виноград Совіньон Блан, Шардоне, Шенен Блан, Каберне, Мерло, Пінотаж, Шираз, Мальбек, Пті Вердо і Каберне Фран. Неподалік розташований підвал площею 740 квадратних метрів з офісним блоком та місцем для дегустації вин, і 10 котеджів для персоналу.

Bovlei Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty

Paarl Valley Farm – розкішна резиденція площею 1 050 квадратних метрів і приголомшливим видом на гори та долину в Західному Кейпі продається за 2,6 млн доларів.

Особняк розташований на схилах гір Кляйн Драккенштайн. Місцевий клімат, вода і ґрунт ідеально підходять для вирощування винограду. У головному будинку є чотири спальні, в гостьовому – три.

Paarl Valley Farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty

Tulbach Valley farm – виноробне господарство площею 61 га у місті Тульбах славиться своїми виноградниками.

Тут вирощують Піно Нуар, Шираз, Мерло і Каберне Совіньон. Ціна садиби – 1 млн доларів. В особняку є три спальні і веранди з гостьовими будинками, басейн і майданчик для барбекю. Також тут проводять весілля в одній з найстаріших каплиць.

Tulbach Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty