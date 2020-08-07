Виноробство: як правильно підготувати виноград
Виноробство - мистецтво, секретам якого потрібно вчитися роками. Процес виготовлення вина з винограду не так простий, як здається на перший погляд.
Для того щоб вино вийшло якісним і смачним, необхідно правильно підготувати виноград, розповідає 24 канал.
Читайте Як виробляють вино: технологія і основні етапи
Якими повинні бути ягоди
Виноград повинен досягти повної зрілості – не бути недостиглим або перезрілим. Вважається, що лише за таких показників може вийти гарне вино.
Правильно вирощений та доглянутий виноград – запорука хорошого вина / Фото Pixabay
Недозрілий виноград містить більше кислоти і менше цукру, що також позначиться на якості вина.
Недозрілий виноград може спотворити смак вина / Фото Pixabay
Цікаво Вино: його особливості та переваги перед іншими напоями
Збір врожаю
Збирати виноград найкраще рано вранці і в суху погоду. Урожай необхідно зберігати в холоді, якщо його не можна відразу ж відправити на виробництво.
За виноградниками має бути правильний догляд / Фото Pixabay
Однак для виноробства краще використовувати свіжозібрану сировину, щоб уникнути розвитку оцтового бродіння.
Його потрібно максимально швидко доставити на виробництво і переробити для уникнення роботи бактерій і бродіння до його переробки, а так само збереження ароматичних і смакових якостей.
Виноград після збору оперативно доставляють на виробництво | Фото Pixabay