Виноробство - мистецтво, секретам якого потрібно вчитися роками. Процес виготовлення вина з винограду не так простий, як здається на перший погляд.

Для того щоб вино вийшло якісним і смачним, необхідно правильно підготувати виноград, розповідає 24 канал.

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Якими повинні бути ягоди

Виноград повинен досягти повної зрілості – не бути недостиглим або перезрілим. Вважається, що лише за таких показників може вийти гарне вино.

Правильно вирощений та доглянутий виноград – запорука хорошого вина / Фото Pixabay

Недозрілий виноград містить більше кислоти і менше цукру, що також позначиться на якості вина.

Недозрілий виноград може спотворити смак вина / Фото Pixabay

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Збір врожаю

Збирати виноград найкраще рано вранці і в суху погоду. Урожай необхідно зберігати в холоді, якщо його не можна відразу ж відправити на виробництво.

За виноградниками має бути правильний догляд / Фото Pixabay

Однак для виноробства краще використовувати свіжозібрану сировину, щоб уникнути розвитку оцтового бродіння.

Його потрібно максимально швидко доставити на виробництво і переробити для уникнення роботи бактерій і бродіння до його переробки, а так само збереження ароматичних і смакових якостей.

Виноград після збору оперативно доставляють на виробництво​ | Фото Pixabay