У сучасному світі прийнято вважати, що чим старше вино, тим воно краще. Однак так було не завжди. В Античності найякіснішим вважалося вино відразу після бродіння. Це пояснювалося його швидким скисанням через відсутність необхідних ємностей для зберігання.

Ситуація змінилася у XVIII столітті, коли з'явилися скляні пляшки і коркові пробки, а дубові бочки почали обкурювати сіркою. З тих пір витримка вина стала важливим фактором при виборі напою, розповідає 24 канал.

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Витримка Тривале зберігання вина у спеціальних умовах (з урахуванням вологості, світла, температури, доступу повітря) для поліпшення його якості. У цей період відбуваються хімічні процеси, які змінюють і роблять колір, аромат і смак вина більш насиченим, збалансованим, потужним.

Білі вина набувають злегка солом'яний відтінок (але все залежить від сорту винограду), а червоні – отримують легкий гранатовий або рубіновий відтінок (якщо говорити про тривалу пляшкову витримку), через кілька років колір стає дещо цегляним. Аромат стає більш насиченим, з м'якими фруктовими і квітковими нотками. Якщо вино витримується більше 10 років – з'являється третя хвиля ароматів, які роблять його унікальним.

Зберігання вина дозволяє розкрити його смак і аромат / Фото alcofan

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Як витримують вино

Існує два способи витримки вина – у бочках і у пляшках.

Бочкова

При правильно підібраному дубі, розкриває аромат вина, округлює смак і дає неперевершений баланс між сортом та дубом. Вино набуває тонкого і красивого аромату, тривалого смаку. Для того, щоб залити вино в бочки, воно повинно мати потенціал (а це можна побачити ще на виноградниках). Тому дуже важливо правильно доглядати за виноградниками – вино починається з виноградників.

Пляшкова

Можлива лише у тому разі, якщо вино має великий потенціал для витримки (це залежить від винограду). У сучасному світі пляшку закупорюють натуральною корковою пробкою і відправляють на витримку з дотриманням всіх умов. Зберігається вино у горизонтальному положенні в темному приміщенні з температурою 13-15 ° C і вологістю 75%.

Вино зберігають у скляних пляшках або дерев'яних бочках / Фото roberto_bellasio, Pixabay

Що впливає на термін витримки