Сьогодні дегустуємо SHABO Merlot Grande Reserve 2016 року. Цей витриманий зразок заслуговує на пильну увагу і однозначно порадує вас своїм вишуканим ароматом і смаком, особливо якщо вдасться підібрати до нього ідеальну гастрономічну пару. Зацікавилися? Давайте відкриємо пляшечку!

Сорт: Мерло (міжнародний) – надзвичайно поширений і популярний у всьому світі сорт. Зустрічається як в купажах, так і соло. Чудово проявляє свої якості в теруарі SHABO. Відбірний виноград сорту Мерло вирощений на виноградниках SHABO і зібраний вручну.

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Стиль вина: червоне сухе, витримане в дубових французьких баріках впродовж 10 місяців. Має потенціал пляшкової витримки не менше, ніж 5-7 років.

Колір: насичено-рубіновий з легкими фіолетовими відтінками.

Аромат: виразно відчуваються тони стиглих темних ягід – вишня, чорниця, слива. Спеції (чорний перець, трохи лаврового листа), елегантні ноти витримки (дерево, тютюн). Аромат складний і насичений.

Смак: елегантний, прекрасно збалансований, з м'якими шовковистими танінами, післясмак витончений з виразним фруктовим характером, властивим сорту винограду Мерло, з відтінками малини і чорної смородини.

Загальне враження: дуже структурне, складне і збалансоване вино з прекрасними сортовими характеристиками і чистими нотами витримки.

SHABO Merlot Grande Reserve 2016/ Фото SHABO

Рекомендована температура подачі: від +16 до +18.

Гастрономічні пари: м'ясо птиці (качка, гусак), телятина, дичина, овочі, приготовані на відкритому вогні.

Міжнародні нагороди: Los Angeles International Wine Competition.

З чим поєднувати SHABO Merlot Grande Reserve 2016?

Ми звернулися за рекомендаціями до авторитетного експерта і знавця українських вин: зустрічайте Олега Кравченка, співвласника і шефа-сомельє київського Win Bar, члена Асоціації сомельє України, найкращого сомельє України 2011 року.

Олег Кравченко, співвласник Win Bar, кращий сомельє України 2011/ Фото Дар'я Мангубі

"Мерло один з моїх улюблених сортів винограду, він підкуповує своєю помірною кислотністю і танінами, благородною ароматикою стиглих соковитих червоних і чорних ягід, – ділиться своїми враженнями Олег. – Я навіть періодично влаштовую дегустації "Моє серце за Мерло". А Мерло з півдня України я вважаю недооціненим на тлі свого побратима Каберне Совіньйона, і досить перспективним. Не раз зустрічав чудові зразки з Одеської області".

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Отже, SHABO Merlot Grande Reserve 2016. Відкриваємо пляшку, наливаємо в правильний келих у формі тюльпану об'ємом 500+ мл, гарненько аеруємо і нюхаємо. Це вино сміливо можна декантирувати перед подачею, оскільки в ньому красиво і неквапно, як у спілкуванні з благородним співрозмовником, розкриваються соковиті червоні ягоди, стигла вишня і слива, трохи делікатної гіркуватості вишневої кісточки і вишні в шоколаді.

Робимо ковток. У смаку відмінна кислотність, делікатні таніни, що робить це вино надзвичайно гастрономічним. А смак з часом переходить в стиглі ягоди, солодку сливу і соковиту вишню з кісточкою, сап'ян.

Було цікаво дегустувати SHABO Merlot Grande Reserve у поєднанні з декількома позиціями з меню нашого Win Bar. Завдяки своїй структурі це вино відмінно поєднується з делікатним м'ясом, тартаром з яловичини або брускетою з ростбіфом. В'ялена качка, антипасті з різними видами копченого і в'яленого м'яса, сезонні салати із запеченим гарбузом або буряком, приправлені запашною олією.

SHABO Merlot Grande Reserve 2016 і антипасті/ Фото Win Bar

На основне сміливо можна брати качину грудинку із запеченими овочами або ніжку конфі з конфітюром зі слив зі спеціями і пюре з батату.

Ніжка конфі з конфітюром із слив зі спеціями і пюре з батату/ Фото Win Bar

А супровід цього вина у вигляді філе-міньйон середнього прожарювання або фаршированої перепілки з лисичками та морквою прирівнює вашу трапезу до прочитання вічної класики. І не забуваємо про сезонну осінню дичину, з якою це вино теж себе розкриє в усій красі!

Фарширована перепілка з лисичками та морквою/ Фото Win Bar