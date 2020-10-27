Навіть якщо ви віддаєте перевагу сухим винам, рекомендуємо вам спробувати це десертне вино. А тим більше, якщо ви полюбляєте солодкі вина! Дегустуємо SHABO Muscat Dessert Reserve, робимо нотатки, згадуємо недавнє літо.

Сорт: Мускат Оттонель (міжнародний) – поширений в Європі сорт. Особливо відомий в десертних винах з Австрії, Угорщини, Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії, а також в сухих винах з Ельзасу та Угорщини. Добірний виноград сорту Мускат Оттонель, вирощений на виноградниках SHABO і зібраний вручну.

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Стиль вина: біле десертне, не витримане в дубі.

Колір: насичено-золотистий. Дуже красиво виграває келиху.

Аромат: мускатні тони, які не сплутаєш ні з чим. Мускат Оттонель належить до ароматичних сортів, і його сортові характеристики сповна розкриваються в цьому вині. В ароматі SHABO Muscat Dessert Reserve – білі квіти (липа, акація), трохи чайної троянди, стиглий персик, ноти меду та родзинок.

Смак: повний, гармонійний, м'який, маслянистий з приємним і довгим післясмаком стиглих абрикосів і персиків. Навіть легке приємне поколювання на язиці трохи відчувається, як від шкірки персика.

Загальне враження: справжній концентрат літа в бокалі. Вино-свято. Прекрасний баланс солодкості і кислотності, який робить його цікавим і елегантним. Алкоголь в межах 13%, практично не відчувається.

SHABO Muscat Dessert Reserve/ Фото SHABO

Рекомендована температура подачі: від +14 до +20 (сильно переохолоджувати не варто, аби повністю розкрився аромат і смак).

Гастрономічні пари: риба, морепродукти, страви з птиці.

Біле десертне вино чудово доповнює морепродукти/ Фото Unsplash

М'які, ніжні сири – брі, моцарелла, камамбер, можливо, навіть сири з пліснявою, наприклад, Овернь. У якості соусу, до речі, відмінно підійде акацієвий мед.

Це вино також добре поєднується зі свіжими фруктами – персики, абрикоси, груші, диня, інжир.

Найкраще до білого вина пасують саме м'які сири/ Фото Pexels

Міжнародні нагороди: SHABO Muscat Dessert Reserve відзначено нагородою міжнародного конкурсу International Wine Challenge.