Поговоримо про херес. Херес, він же Шеррі – унікальне вино, технологія виробництва якого походить з Іспанії, з міста під назвою Херес де ла Фронтера. Це біле кріплене вино, яке роблять з різних сортів винограду. У Іспанії найвідомішими хересними сортами є Palomino (Паломіно) і Pedro – Ximenez (Педро-Хіменес).

Головною "фішкою" у виробництві хереса, що надає цьому вину особливий букет і смак, є "хересування" – особливий спосіб витримки вина. Витримка відбувається під плівкою зі спеціальних хересних дріжджів – флором.

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Хереси SHABO створюють за традиційною іспанською технологією хересування у бочках. Роблять їх з власного винограду білих сортів – як правило, ароматних Аліготе і Ркацителі, а також з унікального автохтонного сорту Тельті-Курук (про нього ми вже писали раніше). Обов'язковою умовою хересування є високий вміст цукрів у виноградній ягоді. Процес хересування триває не менше, ніж 1,5 роки. Витримують хереси SHABO в історичному швейцарському підвалі, якому близько 200 років, – дуже романтично і технологічно правильно. Бочки в підвалі розташовані в один ряд за старовинною іспанською системою "анадос". Зараз в Україні сухий херес за класичним методом роблять тільки в компанії SHABO.

Пропонуємо вам продегустувати сухий херес SHABO Sherry Reserve урожаю 2015 року. Дегустуємо усвідомлено, записуємо наші враження у форматі дегустаційних заміток.

Сорти: Аліготе, Тельті-Курук

Стиль вина: біле сухе, витримане під флором (дріжджова плівка).

Колір: золотистий – як промені сонця, що заходить.

Аромат: делікатний, стриманий – сухофрукти, шипшина, підсмажений мигдаль, хлібна скоринка (привіт, дріжджовий флор).

Смак: насичений, довгий, округлий, з домінуючими відтінками підсмажених лісових горіхів і мигдалю. Елегантний післясмак, прикрашений солонуватими нотами і легким присмаком дикого меду. Спиртуозність не відчувається – відсоток алкоголю в цьому вині відносно невисокий: 15%.

Загальне враження: збалансоване і елегантне вино, легке і відчутне одночасно.

Рекомендована температура подачі: від +8 до +12.

SHABO Sherry Reserve/ Фото SHABO

Гастрономічні пари: фантастично гармонійно цей херес поєднується з солоними холодними закусками, характерними для іспанської кухні. Ідеальні поєднання – хамон, чорізо, мариновані зелені оливки, підв'ялені на сонці чорні маслини, горіхи, сири з прянощами, хрусткий свіжий хліб і ароматна, злегка підігріта оливкова олія. Спробуйте з SHABO Sherry Reserve 2015 – це смачно!

Холодні закуски – ідеальна пара для хересу / Фото Unsplash