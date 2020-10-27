Виноробня Château Laffitte Carcasset випустила нове вино під назвою Corsair, яке за допомогою технології доповненої реальності розповідає історію відомого пірата Жана Лафітта.

Жан Лафітт народився у 1780 році в регіоні Бордо, а до кінця 18 століття перебрався до США, де став відомим корсаром та навіть створив "схованку піратів" у Новому Орлеані, пишуть у thedrinksbusiness. Вважається, що саме він відіграв значну роль у битві під Новим Орлеаном у 1815 році та допоміг американцям перемогти англійців.

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Чому ж власники виноробні звернули увагу саме на цю постать?

У 1781 році вже інший Жан Лафітт викупив маєток у тому ж регіоні Бордо і заснував виноробню, яку зараз знають як Château Laffitte Carcasset. Достеменно невідомо, чи ці дві особистості були пов’язані, але цілком можливо, що так.

Інтерактивну етикетку для виноробні розробила команда додатку SnapPres. Варто лише навести камеру на етикетку – і на екрані смартфона почне розгортатись неймовірна історія останнього знаменитого пірата Карибських островів.

Зображення "оживають" за допомогою додатку SnapPres/ Фото Château Laffitte Carcasset

The Corsair – це класичний бленд Каберне Совіньйон (60%) та Мерло (40%), виготовлений з винограду урожаю 2016 року та витриманий у дубі протягом 12 місяців. Власник виноробні вважає, що нові технології допоможуть привабити молодих споживачів.

Цікаво, що це не перший експеримент з доповненою реальністю серед винних брендів: декілька років тому на полицях супермаркетів у різних країнах світу з’явились австралійські вина 19 crimes, етикетки яких також "розповідали" історії справжніх 10 злочинців, що були переселені з Великобританії до Австралії у 18 столітті. Поява вин 19 crimes стала справжнім маркетинговим проривом і прикладом для більш консервативних брендів Старого Світу.