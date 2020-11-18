Ваше вино може розкритись та стати кращим, якщо ви правильно його декантуєте. Варто лише дотримуватись простих правил.

Ми вже розповідали про те, що таке декантація і для чого вона потрібна. Як довго потрібно декантувати вино і які зміни у ньому при цьому відбуваються, пишуть у winefolly.

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Червоні вина

Майже всім червоним винам декантація йде на користь, адже завдяки окисненню та випаровуванню вони стають м’якшими, ароматика розкривається повніше.

Окрім того, інколи у винах після відкриття пляшки помітні ознаки редукції або високого рівня летких кислот: можна відчути запах паленої гуми, тухлих яєць, старого м’яса або ж навіть різкий запах оцту чи ацетону. Такі дефекти вина проявляються у закритому середовищі, тобто саме у пляшці.

Утім, ці дефекти легко усунути, якщо перелити вино у декантер та витримати його там достатню кількість часу.

Червоні вина краще розкриваються після декантування/ Фото Getty

Перші ознаки редукції зникають вже через 15 хвилин з початку декантації, проте варто звертати увагу на тіло вина:

Легкотілим червоним винам – таким, як Піно Нуар, Гамай, Цвайгельт та Скьява, – достатньо і 15-20 хвилин у декантері , аби можливі різкі запахи зникли.

– таким, як Піно Нуар, Гамай, Цвайгельт та Скьява, – достатньо і , аби можливі різкі запахи зникли. Середньотілі червоні – Каберне Фран, Гренаш, Мерло, Мальбек, Барбера, Дольчетто та Темпранільо – вимагають трохи більше часу – від 30 хвилин.

– Каберне Фран, Гренаш, Мерло, Мальбек, Барбера, Дольчетто та Темпранільо – вимагають трохи більше часу – А таким повнотілим винам , як Каберне Совіньйон, Неббіоло, Пті Сіра, Монастрель (він же Мурведр) і Таннат, потрібно до 60 хвилин , аби повністю розкрити аромат.

, як Каберне Совіньйон, Неббіоло, Пті Сіра, Монастрель (він же Мурведр) і Таннат, , аби повністю розкрити аромат. Деякі вина витримують і довше, проте це стосується сміливих червоних вин з дуже терпким смаком (високим рівнем танінів)

Білі або рожеві вина

Ваше біле або рожеве вино має легкий запах паленого сірника? Це може бути ознакою редукції, тому сміливо переливайте його до декантера, це усуне дефект. Також варто спробувати декантувати вино, якщо вам здається, що у ньому замало фруктового аромату: вже через 15 хвилин ви відчуєте увесь букет.

Проте будьте обережні: не варто тримати біле вино у декантері довше за 30 хвилин, адже делікатні аромати, на кшталт грейпфруту, маракуї або гуави, можуть просто вивітритись.

Під час декантування білого або рожевого вина слідкуйте за часом/ Фото Getty

Ігристі вина

Вкрай рідко існує необхідність перелити ігристе вино у декантер. Хіба, якщо у вас в руках ігристе вино від малої виноробні з Шампані, яке має ознаки редукції (той самий запах паленого сірника), ви можете усунути цю проблему шляхом декантації.

В інших випадках декантер просто не зможе зберегти всю витонченість бульбашок ігристого вина.

І в жодному разі не декантуйте Просекко!

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