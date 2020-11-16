Ви хочете відчути максимальну насолоду від вина? Тоді потрібно правильно вибрати келих. Як це зробити – читайте у нашому матеріалі.

Є основних п‘ять видів келих для вина, повідомляє Wine Folly.

Келих "Флейта"

Він чудово підходить для ігристих вин, особливо для просекко, тому що зберігає витонченість бульбашок.

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Плюси:

Стильний вигляд

Інтенсивна гра бульбашок у келиху

Мінуси:

Важко мити

Поганий баланс і через це може легко перекинутися

Такі келихи зараз не особливо популярні для шампанського вищого класу. Можливо, тому що у них не дуже чітко відчутні аромати. Замість нього можна використовувати келих для білого вина або універсальний.

Келих для білого вина

Підходить для білих вин, які витримують у металевих резервуарах. У них основна увага приділяється ніжним фруктовим та квітковим ароматам.

Головні характеристики:

Допомагає підтримувати температуру охолодженого білого вина

Гарно справляється з концентрацією квіткових та фруктових ароматів

Легко мити та зберігати

Універсальний келих

Багатофункціональний келих, який підходить майже для будь-якого вина – як для червоних, так і для білих.

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Головні характеристики:

Чудово підходить для всіх видів вин

Легко мити та зберігати

Для “великих” вин краще підбирати більш специфічні келихи

Великий келих "Бордо"

Його необхідно придбати для домашнього бару, якщо ви прихильник червоного. Великий отвір допомагає пом’якшити таніни, роблячи вино більш округлим та плавним.. Тому цей вид – ідеальне доповнення для сміливих червоних вин – таких, як Каберне Совіньйон чи Бордо бленд, Сагрантіно або Туріга Насьйональ.

Головні характеристики:

Підходить для терпких червоних вин

Дуже стильно виглядає

Потрібно мити дуже обережно

Келих для десертного вина

Їх виготовляють меншими за розміром – зазвичай десертні вина п’ють меншими порціями, особливо якщо це кріплені вина, що мають високий відсоток алкоголю.

Головні характеристики:

Стильний вигляд

Чаша у формі маленького тюльпану

Легко мити та зберігати

Поради щодо вибору найкращих келихів для вина: