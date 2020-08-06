Вибір вина у магазині чи ресторані – завдання нелегке і вимагає певних знань і уважності.

Однак, щоб вибрати гарне і смачне вино, необов'язково бути експертом, достатньо звернути увагу на 5 нюансів, пише винний критик Ерік Азімов для The New York Times.

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1. Привід

Призначення пляшки – вирішальний момент в її виборі. Тут потрібно розуміти, алкоголь купується для того, щоб доповнити якусь їжу або просто пити з друзями. Саме характер події диктує, яке вино підійде. Споживачі помилково вважають, що всі вина оцінюються за універсальною шкалою якості, проте для кожного випадку ця шкала різна. Краще вино для одного заходу може сильно відрізнятися від ідеального вина для іншого.

Вино має вибиратися з урахуванням емоцій, які викликає подія. Для зустрічі друзів необов'язково брати пам'ятну пляшку витриманого вина, як, наприклад, для річниці весілля. Як правило, споживач знає, чи хоче він чогось веселого і дивовижного або ж більш глибокого. Винні експерти вміють переводити емоції на вина, а вираз цих емоцій – перший крок для придбання потрібної пляшки.

Вино обирається залежно від події / Фото foodiesfeed

2. Ціна

Один з основних факторів, що впливає на вибір, – скільки готовий витратити покупець. Важливо розуміти, що немає прямого зв'язку між вартістю пляшки і якістю вина. Висока ціна дозволяє придбати більш статусне і рідкісне вино.

У хороших ресторанах вино може вартувати удвічі дорожче і включати націнку за обслуговування, зберігання, посуд, і прибуток, звичайно ж. Якщо вечеря присвячена особливій події, витрати на алкоголь теж зростуть. Більш того, пляшка вина може обійтися навіть дорожче, ніж трапеза. Тому важливо планувати і вибирати розумний бюджет.

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3. Переваги

Найскладніше питання для покупця, відповідь на яке приходить з досвідом. Тут краще називати загальні характеристики: "Я люблю насичені червоні фрукти". Термін "червоні фрукти" чітко дає зрозуміти, що потрібно споживачеві. Щоб надалі орієнтуватися було простіше, робіть фото етикеток вина, яке сподобалось, і навіть того, яке зовсім не довелося за смаком.

4. Їжа

Вино не завжди вживають у парі з їжею, але вони можуть прекрасно доповнювати один одного. Тому, плануючи обід, вечерю і навіть сніданок, якщо це, наприклад, сніданок з ігристим, необхідно вибирати вина, які підійдуть до вашого столу.

У ресторані – все складніше. Група людей може замовити різні страви, що утруднить вибір вина для всієї компанії. Тому рекомендується звернутися до сомельє. Він зможе підібрати вино з урахуванням обраної їжі, смаку, події та бюджету.

У ресторані для вибору вина краще порадитися з сомельє / Фото allwine.ge

5. Допомога професіонала

Визначившись з метою, бюджетом, уподобаннями і їжею, варто звернутися за допомогою у виборі вина. У хорошому супермаркеті або ресторані завжди знайдеться експерт (кавіст або сомельє), який з радістю підбере вино покупцеві, чекаючи його повернення. Пошук кращого магазину з уважним пресоналом і широким асортиментом має важливе значення. Якщо співробітники не розбираються у вині – йдіть в інший.

У ресторанах просто звертаєтеся до сомельє, як уже говорилося вище. Щоб визначитися з підбором ідеальної пляшки, може знадобитися деякий час і дегустація, однак після цього ви точно знатимете "своє" вино.