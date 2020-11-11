Як працюють виноробні на схилах вулканів – вражаючі фото й подробиці
Життя на вулкані дійсно існує. А ще на вулканах та на прилеглих територіях існують виноградники та виноробні.
Це, мабуть, чи не найбільш чудернацькі виноградники й виноробні у світі. Сьогодні про них і розповість Сомельє в зелених штанях.
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Острів Лансароте
Розпочнемо з Лансароте, одного з островів Канарського архіпелагу. Його специфічний ландшафт утворився внаслідок гігантської колізії – шестирічного виверження вулканів, яке почалося ще у 1730 році. На значній частині Лансароте земля перетворилася на неживу, застиглу лаву. Але люди на острові залишились. І навіть навчилися вирощувати виноград.
Виноградники на острові Лансароте/ Фото Unsplash
Під час вивержень потоки лави заливали села, родючі долини та пасовища, викидаючи тони попелу і вулканічних бомб. Район Ла Герія був повністю засипаний так званими лапіллі – дрібними шматочками пористої лави, викинутими при виверженні. Виявилося, що лапіллі, крім того, що містять корисні для рослин елементи, мають властивість адсорбувати нічну росу. Саме тому лоза, висаджена у такий ґрунт і присипана вулканічним піском, обходиться без дощів та іригації.
Тепер Ла Герія – найбільший виноробний район Лансароте. Його мешканці розробили унікальний метод вирощування винограду, втіливши його у виноградниках майже інопланетної краси. Догляд за виноградниками та збір врожаю тут роблять виключно вручну, оскільки жодна техніка не може проїхати дюнами з вулканічного піску. Виноградники захищені спеціальними огорожами, збудованими вручну з великих шматків застиглої лави.
Тут панує Мальвазія – її ще називають "вулканічною Мальвазією", яка має особливий аромат і смак.
Італія
З Канарських островів прямуємо до багатої на вулканічні ґрунти Італії. Спершу відвідаємо потухлий вулкан в італійській області Соаве. Усі ґрунти на пагорбах Соаве – застигла лава з високим вмістом мінералів, що робить тутешні землі унікальними для створення щедрих та складних білих вин.
Недарма засновник господарства Inama Джузеппе Інама у середині 60-х минулого століття обрав саме цю зону для виготовлення вин з сорту Гарганега. Хоча, по правді, на той час вина Соаве вже були досить відомими за кордоном і додаткової реклами не потребували, однак пан Інама вивів сорт на зовсім інший рівень. Тільки Inama Soave Classico отримало чимало нагород на міжнародних винних конкурсах, зокрема "срібло" та на Mundus Vini, Decanter World Wine Awards й "бронзу" на International Wine Challenge.
Виноградники в регіоні Соаве/ Фото getty
Господарство дотримується органічних методів виноробства, однак цієї інформації ви ніколи не знайдете на етикетці, адже за словами Стефано, сина засновника, така філософія пов’язана з усвідомленим вибором, а не маркетингом.
А ось господарство Anna Spinato розташувалося на північному сході Італії, неподалік від Венеції. У 1952 році батько виноробки П'єтро Спікато оцінив потенціал землі, що омивається водами річки П'яве (саме тут ще у 12 столітті виготовляли вино монахи абатства Сант-Андреа) і почав виготовляти вина, які сьогодні мають ім'я його доньки – Анни Спінато.
Сьогодні винарня входить до кращої десятки виробників у регіоні за кількістю нагород. Такий успіх пояснюється просто – зона Colli Euganei DOC має вулканічне походження, тому місцеві ґрунти багаті на мінерали та мікроелементи, які відсутні в інших венеціанських теруарах. Це своєю чергою передбачає складніший органолептичний профіль вин. У 2012 році винарня отримала сертифікат органічного виробництва.
Виноградники Anna Spinato/ Фото Instagram-страница @annaspinato_winery
Здавалося б, сицилійська винарня Tenuta delle Terre Nere дуже молода – вона була заснована лише у 1990-х роках. Втім, попри такий "юний" вік, в її володіння входять дофілоксерні лози. Одні насадження віком 100 років, а "довгожителі" – 130 (!). Марко ді Грація, власник виноробні, був чи не першим, хто почав вирощувати виноград на теруарах, прилеглих до знаменитого вулкана Етна. Найкрутіші ухили розташовані близько один до одного, тому їх потрібно обробляти лише вручну, втім це Марко не лякає, адже з самого початку заснування господарства він практикує органічне виноробство.
У 2002 році власник винарні випустив перший винний реліз з доволі сміливою назвою "Бургундія Середземномор'я". Чи варто казати, відтоді справи Марко лише ідуть вгору – причому в усіх сенсах.
Сицилійська виноробня Tenuta delle Terre Nere/ Фото vinointorno
Villa Matilde була заснована у регіоні Кампанія у 1960 році Франческо Аваллоном, юристом, який довгий час займався відродженням майже знищених сортів винограду. Франческо був настільки заінтригований оповідями Плінія, а також віршами Вергілія та Грація, що поставив собі за мету відродити легендарне фалернське вино. Основний виноградник маєтку Villa Matilde розташований недалеко від гори Массіко і вулкану Роккамонфіна. Любов до вина, жага до історії та вулканічні теруари роблять тутешні вина просто неймовірними.
Виноградник маєтку Villa Matilde/ Фото wineresearchteam
"Зелене серце Італії" – так пестливо місцеві жителі називають регіон Умбрія, єдиний італійський регіон, який не має виходу до моря. В Умбрії є кілька найменувань DOC, зокрема Orvieto DOC, назване на честь древнього міста, розташованого на вершині вулканічного пагорба. Орвіето славиться своїми хрусткими, мінеральними білими винами. Лози ростуть на океанічних та вулканічних ґрунтах.
Виноградники региону Умбрія/ Фото vinaio
Історія виноробства у зоні сходить до 700 року до нашої ери! А перша письмова згадка про виноробню Decugnano датується 1212 роком, коли вино вироблялося для потреб церкви. У 1973 році винарню відкрив для себе Клаудіо Барбі. Клаудіо почав випускати білі, червоні, а також ігристі вина, що на той час було рідкістю у регіоні. Більш того у 1980-і роки він представив перше у регіоні солодке вино, виготовлене з враженого благородною пліснявою винограду.
Чілі
Тут нараховується 2900 вулканів! Причому 80 з них вважаються активними. Недарма виноградники господарства Bodega Volcanes de Chile розташовані у різних долинах з найбагатшими надрами вулканічного походження. Історія цієї винарні розпочалася відносно недавно – у 2009 році, коли енологиня Марія дель Пілар Діас разом з колегами почала досліджувати потенціал тутешніх вулканічних ґрунтів для висадки нових виноградників. Сьогодні у власність компанії входить два виноградники, ще один бодега винаймає у місцевого фермера.
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Виноградник Рапель знаходиться у провінції Качапоаль. Тутешні ґрунти складаються з порід, які датуються крейдяним періодом (113 мільйонів років). Топографія інших насаджень – Мауле, – які розташовані у 400 км на південь від Сантьяго, була сформована тектонічним зсувом між плитами Наска та Південної Америки. Ґрунти сформовані магматичною аркою, вік якої перевищує 300 мільйонів років(!). А от лози орендованого виноградника ростуть поряд з вулканом Лонкімай. Останнє його виверження відбулося у 1990 році.
Вино Bodega Volcanes de Chile/ Фото helenjconway
Але які вони, тутешні вина? "Яскраві, виважені, зі складною палітрою смаків та ароматів", – стверджує пані Діас. І чимало поціновувачів та експертів з нею згідні. Нещодавно Bodega Volcanes отримало "золото" (96 балів) від журналу Decanter за своє Tectonia Chardonnay. І це далеко не перша відзнака. Гадаємо, за декілька років колекція бодеги буде нараховувати більше нагород, аніж вулканів у Чилі.
Сомельє в зелених штанях дуже сподівається, що вже незабаром всі ми матимемо можливість вільно мандрувати та відкривати для себе нові вина.
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