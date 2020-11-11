Життя на вулкані дійсно існує. А ще на вулканах та на прилеглих територіях існують виноградники та виноробні.

Це, мабуть, чи не найбільш чудернацькі виноградники й виноробні у світі. Сьогодні про них і розповість Сомельє в зелених штанях.

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Острів Лансароте

Розпочнемо з Лансароте, одного з островів Канарського архіпелагу. Його специфічний ландшафт утворився внаслідок гігантської колізії – шестирічного виверження вулканів, яке почалося ще у 1730 році. На значній частині Лансароте земля перетворилася на неживу, застиглу лаву. Але люди на острові залишились. І навіть навчилися вирощувати виноград.

Виноградники на острові Лансароте/ Фото Unsplash

Під час вивержень потоки лави заливали села, родючі долини та пасовища, викидаючи тони попелу і вулканічних бомб. Район Ла Герія був повністю засипаний так званими лапіллі – дрібними шматочками пористої лави, викинутими при виверженні. Виявилося, що лапіллі, крім того, що містять корисні для рослин елементи, мають властивість адсорбувати нічну росу. Саме тому лоза, висаджена у такий ґрунт і присипана вулканічним піском, обходиться без дощів та іригації.

Тепер Ла Герія – найбільший виноробний район Лансароте. Його мешканці розробили унікальний метод вирощування винограду, втіливши його у виноградниках майже інопланетної краси. Догляд за виноградниками та збір врожаю тут роблять виключно вручну, оскільки жодна техніка не може проїхати дюнами з вулканічного піску. Виноградники захищені спеціальними огорожами, збудованими вручну з великих шматків застиглої лави.

Тут панує Мальвазія – її ще називають "вулканічною Мальвазією", яка має особливий аромат і смак.

Італія

З Канарських островів прямуємо до багатої на вулканічні ґрунти Італії. Спершу відвідаємо потухлий вулкан в італійській області Соаве. Усі ґрунти на пагорбах Соаве – застигла лава з високим вмістом мінералів, що робить тутешні землі унікальними для створення щедрих та складних білих вин.

Недарма засновник господарства Inama Джузеппе Інама у середині 60-х минулого століття обрав саме цю зону для виготовлення вин з сорту Гарганега. Хоча, по правді, на той час вина Соаве вже були досить відомими за кордоном і додаткової реклами не потребували, однак пан Інама вивів сорт на зовсім інший рівень. Тільки Inama Soave Classico отримало чимало нагород на міжнародних винних конкурсах, зокрема "срібло" та на Mundus Vini, Decanter World Wine Awards й "бронзу" на International Wine Challenge.

Виноградники в регіоні Соаве/ Фото getty

Господарство дотримується органічних методів виноробства, однак цієї інформації ви ніколи не знайдете на етикетці, адже за словами Стефано, сина засновника, така філософія пов’язана з усвідомленим вибором, а не маркетингом.

А ось господарство Anna Spinato розташувалося на північному сході Італії, неподалік від Венеції. У 1952 році батько виноробки П'єтро Спікато оцінив потенціал землі, що омивається водами річки П'яве (саме тут ще у 12 столітті виготовляли вино монахи абатства Сант-Андреа) і почав виготовляти вина, які сьогодні мають ім'я його доньки – Анни Спінато.

Сьогодні винарня входить до кращої десятки виробників у регіоні за кількістю нагород. Такий успіх пояснюється просто – зона Colli Euganei DOC має вулканічне походження, тому місцеві ґрунти багаті на мінерали та мікроелементи, які відсутні в інших венеціанських теруарах. Це своєю чергою передбачає складніший органолептичний профіль вин. У 2012 році винарня отримала сертифікат органічного виробництва.

Виноградники Anna Spinato/ Фото Instagram-страница @annaspinato_winery

Здавалося б, сицилійська винарня Tenuta delle Terre Nere дуже молода – вона була заснована лише у 1990-х роках. Втім, попри такий "юний" вік, в її володіння входять дофілоксерні лози. Одні насадження віком 100 років, а "довгожителі" – 130 (!). Марко ді Грація, власник виноробні, був чи не першим, хто почав вирощувати виноград на теруарах, прилеглих до знаменитого вулкана Етна. Найкрутіші ухили розташовані близько один до одного, тому їх потрібно обробляти лише вручну, втім це Марко не лякає, адже з самого початку заснування господарства він практикує органічне виноробство.

У 2002 році власник винарні випустив перший винний реліз з доволі сміливою назвою "Бургундія Середземномор'я". Чи варто казати, відтоді справи Марко лише ідуть вгору – причому в усіх сенсах.

Сицилійська виноробня Tenuta delle Terre Nere/ Фото vinointorno

У самому серці регіону Базиліката бовваніє потухлий вулкан Вультуре. Спить він понад 40 тисяч років. Сьогодні на його схилах росте виноград Альяніко, який ще називають "Бароло півдня Італії". У 1920 році тут була заснована винарня Casa Vinicola D’Angelo. Спочатку її засновник Рокко Д'Анджело продавав Альяніко на північ Італії. Однак після того, як у 1971 році Aglianico del Vulture отримало статус DOC? Рокко почав виготовляти вина Aglianico del Vulture DOC під власним трендом. В Італії назва господарства стала синонімом Альяніко. Чому? Приїздіть сюди, спробуйте місцеві вина та отримайте відповідь самостійно.

Villa Matilde була заснована у регіоні Кампанія у 1960 році Франческо Аваллоном, юристом, який довгий час займався відродженням майже знищених сортів винограду. Франческо був настільки заінтригований оповідями Плінія, а також віршами Вергілія та Грація, що поставив собі за мету відродити легендарне фалернське вино. Основний виноградник маєтку Villa Matilde розташований недалеко від гори Массіко і вулкану Роккамонфіна. Любов до вина, жага до історії та вулканічні теруари роблять тутешні вина просто неймовірними.