Вино і сир – класична комбінація, відома кожному, однак існує ряд правил, яких варто дотримуватися.

Деякі класичні поєднання завжди актуальні, які саме – розповідає winefolly.

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Поєднуйте вина і сири з рівною інтенсивністю​

Один з найважливіших висновків для створення ідеального поєднання. Аромати Грюйер будуть придушені потужним і зухвалим Каберне Совіньон, але ідеально збалансовані в поєднанні з Піно Нуаром.

Рекомендація:

Вина міцністю більше 14,5% більш насичені і підійдуть до сирів з більш інтенсивним смаком.

Вина з міцністю менше 12% менш інтенсивні і добре поєднуються з сирами, які мають тонкий смак.

Експерти рекомендують поєднувати сири і вина з рівною інтенсивністю​ / Фото foodru

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Яскраві червоні вина найкраще поєднуються з витриманими сирами

У міру того, як сир старіє і вміст вологи в ньому знижується, він стає більш насиченим за смаком через підвищений вміст жиру. Це дозволяє сиру відмінно поєднуватися з червоними винами, оскільки жир балансує високий рівень танінів у вині. Для більшого задоволення вибирайте сири з витримкою не менше року (Чеддер, Грюйєр, Манча, Гауда та ін.).

Поєднуйте сири з пліснявою з солодкими винами

Солодкі вина (наприклад, Москато, Гевюрцтраминер), десертні вина пізнього врожаю і портвейн відмінно поєднуються з сирами з блакитною пліснявою. Солодкість вина дозволяє збалансувати сир і зробити його смак більш вершковим. Два класичні варіанти – Сотерн з Рокфором і портвейн зі Стілтоном.

Кращі поєднання вино – сир / Фото winefolly

Ігристі вина поєднуються з м'якими вершковими сирами

Ігристі вина володіють високою кислотністю, це дозволяє їм поєднуватися з вершковими сирами, такими як Брі, Камамбер, Кремон та ін.

Вина і сири з одного регіону добре поєднуються

Місцеві традиції існують не просто так. Підтвердження цьому – ідеальне поєднання Совіньон Блану з козячим сиром (Долина Луари, Франція), Шардоне з сиром Епуас (Бургундія, Франція) і Гарнача з Манча (Іспанія).

Твердий горіховий сир – унікальний варіант

Якщо, незважаючи на наведені поради, у вас виникли сумніви – вибирайте твердий горіховий сир. Це унікальний варіант, який підійде для всіх типів вин. У твердому горіховому сирі досить жиру, щоб врівноважити таніни у червоному вині, і досить делікатності, щоб стати доповненням для ніжних білих вин.