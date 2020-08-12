У світі дуже багато цінителів і любителів вина, однак, мало хто замислюється, що відкривати його потрібно дуже уважно і обережно. Особливо це стосується напоїв з гарною витримкою.

Невміле відкорковування пляшки може порушити не лише естетичний вигляд, але і потривожити осад, що утворюється всередині. Як же правильно відкрити пляшку з вином, ексклюзивно 24 каналу розповіла винний експерт Євгенія Ніколайчук.

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Перше, на що потрібно звернути увагу, – саме вино. Якщо мова йде про старе червоне, пляшку потрібно за кілька днів до вживання поставити у вертикальне положення – тоді осад опуститься на дно.

Як відкривати вино правильно

За допомогою ножа сомельє зрізати капсулу над виступаючою частиною шийки пляшки і зняти її. Штопор потрібно вертикально і чітко по центру вкрутити в пробку, не проткнувши її наскрізь, щоб у напій не потрапили дрібні крихти. Далі його обережно витягують.

Штопор Інструмент для відкривання пляшок, винайдений у 1970 році. Принцип дії – спіраль з округлими краями проникає у корок і витягує його.

Шийка пляшки протирається серветкою, а пробку варто перевірити зовні і на запах. Якщо з вином щось не так, то пробка, яка протекла, або дивний запах – можуть бути першими ознаками проблемного вина. Вино бажано тримати в руці і наливати так, щоб гість міг легко бачити і прочитати етикетку. Наповнивши келих, потрібно злегка повернути пляшку, щоб не пролити напій.

Штопор потрібно закручувати у корок строго по центру​ / Фото Pixabay

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Як правильно відкоркувати пляшку ігристого вина

Дивно, але факт: дуже багато хто боїться відкривати пляшку ігристого вина. Насправді, нічого складного, – зазначила Євгенія Ніколайчук.