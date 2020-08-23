Винороби найбільш часто для закупорювання напоїв використовують дубові корки, проте мало хто знає, що це – натуральний природний продукт.

Натуральні корки виготовляються з кори різновидів дуба, який росте переважно у західних і південних регіонах, прилеглих до Середземного моря. Як робиться винна пробка, розповідає 24 канал.

Цікаво Види винних корків: чим відрізняються і чому важливі

Де виготовляється

Головний виробник дубового корка у світі – Португалія. Ця країна постачає на ринок близько 32% усіх коркових виробів. Далі йдуть Іспанія (22%), Алжир (18%) і Марокко (15%).

Натуральний дубовий корок – задоволення не з дешевих. Вартість кращих з них може перевищувати 1 євро за штуку.

Виробництво дубового корка

Один з коркових дубів, придатних для закупорювання вина, – Querqus suber. Він має унікальні властивості – відрощує на собі товстий шар кори, яка погано пропускає повітря і погано горить. Це рятує дерево від лісових пожеж, які так поширені в Португалії. Також кора майже повністю відновлює свій об'єм після стиснення і легко відділяється від стовбура.

Виробництво корка відбувається у кілька етапів – від зняття кори з дерева до брендування.

1. Зняття кори з дубів

В середньому це робиться раз на 9 років. За цей термін її товщина становить кілька сантиметрів. Дерева маркують цифрою року врожаю, коли востаннє знімався корок.

Кору з дерева знімають раз на 9 років / Фото daily-winegraph.livejournal

2. Сушка кори

​Корок повинен ретельно просохнути. Для цього зняту кору штабелюють на спеціальних бетонних майданчиках. Там вона перебуває на сонці протягом 3-4 місяців, після чого її доставляють на фабрику.

3. Пропарювання

На виробництві пласти кип'ятять і пропарюють. Таким чином заготовки розм'якшуються і можуть розгортатися без розломів. Щоб уникнути "атаки" мікроорганізмами, що живуть на корі, використовуються системи постійної рециркуляції і фільтрації води.

Актуально Вино і мапа світу: секрети виноградників Італії, Франції та Грузії

4. Нарізка і висікання

Кору нарізають на заготовки. Розмір корка залежить від якості матеріалу і призначення. Наприклад, для вина може використовуватися довжина від 30 до 50 мм. Чим довша продукція – тим дорожча. Після нарізки заготівлі відправляють на висікання – верстат вирізає з них готові корки з потрібним діаметром.

Висічка дозволяє зробити корки потрібного розміру​ / Фото daily-winegraph.livejournal

5. Сортування

Раніше цей процес відбувався тільки вручну – жінки за 8-10 годин перебирали до 3 тисяч корків. На сьогоднішній день у багатьох виробників є верстати для автосортування – над конвеєром, за яким безперервно рухаються корки, встановлені камери, що знімають їх з усіх боків. Програма аналізує знімки на предмет браку – тріщин, пор, порожнин, і ухвалює рішення щодо сортності продукції. Далі вищі сорти відправляються на полірування, що робить корки гладкими і виключає попадання повітря у пляшки з вином.

6. Брендування

Завершальний етап виробництва. За ескізом замовника на поверхню корка наносяться написи, малюнки та логотипи.

На фінальному етапі на корки наносяться логотипи і малюнки замовника​ / Gadini, Pixabay