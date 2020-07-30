Як і скільки можна зберігати відкрите вино
Досить часто після якогось сімейного заходу залишається недопита пляшка вина, яку шкода викинути. Тут виникає логічне запитання – що з ним робити?
Відкрите вино може стояти протягом деякого часу, але за певних умов. Що відбувається з недопитим напоєм і як його правильно зберігати, розповідає 24 канал.
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Що відбувається з відкоркованим вином
Ігристе вино
Його основна цінність – смак і аромат, однак для утримання вуглекислого газу всередині варто придбати спеціальний корок. Зберігати пляшку потрібно в холодильнику. Ігристі вина для збереження ароматики і СО2 завжди краще випивати у день відкорковування.
Біле вино
Після відкупорювання може змінювати свої властивості – ставати не таким свіжим і дещо іншого кольору. Важливо, що всі вина оксидуються по-різному – деякі стають красивішими, інші – навпаки. Більш дорогі вина досить довго зберігаються, не змінюючи своїх властивостей.
Червоні вина
Непогано поводяться після відкриття. Кілька днів можуть стояти у холодильнику, не змінюючи властивостей.
Здатність зберігатися залежить від конкретного вина / Фото Pixabay
Скільки можна зберігати відкриту пляшку
- Десертні вина зберігаються у холодильнику від декількох днів до двох тижнів без втрати смаку і аромату.
- Сухі білі вина – краще не зберігати більше доби.
- Червоні вина – можна зберігати 3 холодильнику кілька днів.
Важливий момент – залишок напою. Якщо в пляшці – один келих, термін зберігання знижується. Це пов'язано з тим, що повітря заповнює обсяг тари і окислення відбувається досить швидко.
Також є вина, які краще розкриваються через кілька годин після відкриття.
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Як правильно зберігати вино
Для того щоб продовжити життя напою, його можна перелити в іншу тару меншого обсягу. Коли рівень досягне верхньої частини шийки, пляшку потрібно закупорити корком і поставити в холодильник. Таке вино може простояти до тижня. Якщо ж налити пару келихів і знову зберігати у тій самій пляшці, напій витримає близько двох днів і почне псуватися. Для продовження терміну можна скористатися вакуумним корком – це дозволить зберегти вино ще на 2-3 дня.
Вакуумний корок дозволить подовжити життя вина / Фото verco
Важливо враховувати, що вина зберігаються винятково у холодильнику, а не на полицях – при знижених температурах швидкість хімічних реакцій менша, а значить і окислюються вони повільніше. У ресторанах відкорковані вина зберігаються протягом доби (деякі – два-три дні).