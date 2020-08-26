Як ефектно відкрити ігристе вино, щоб здивувати і вразити гостей? Інтернет рясніє масою незвичайних дивних варіантів - ножем, викруткою, жіночою пилкою і навіть айфоном.

Проте, одним з найвідоміших способів відкрити вино без штопора є сабраж. Що це таке і як відбувається процес, розповідає 24 канал.

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Сабраж З французької sabre – шабля. Сабраж – ефектний спосіб відкрити ігристе вино шаблею, при якому горлечко пляшки фактично відрізається під дією внутрішнього тиску.

Відкоркувати вино по-гусарськи

Сабраж, згідно з легендою, винайшли наполеонівські кавалеристи. За однією з версій, ігристе відкорковували таким способом, щоб не злазити з коня. Однак є й інша версія – офіцери ефектно збивали шаблею корок зі знаменитого шампанського мадам Кліко, проїжджаючи повз її садибу.

Сабраж був популярним на званих вечерях та балах / Фото hranim-vino

Сабраж демонстрували на балах, святах і урочистих заходах, щоб зробити яскраве враження на гостей.

Як робиться сабраж

Прийоми сабражу називаються технікою сабрування, а проводити його повинен майстер-сабражист (в Україні існують курси, де цьому навчають).

На перший погляд техніка сабражу здається досить простою, але все ж цей спосіб вимагає певного досвіду і вправності, щоб процес вийшов дійсно вражаючим.

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Принцип сабражу – шабля ковзає по ігристому у напрямку шийки, при ударі об виступ викликає на ньому кільцеву тріщину. Під тиском вуглекислого газу верхня частина пляшки відкріплюється по цій тріщині і відлітає разом із корком.

Шаблі замінюють різними предметами / Фото hranim-vino

У нинішній час замість шаблі використовують різні предмети – ножі і навіть келихи, але з шаблею це виглядає більш традиційно і красиво.

Деякі бренди (такі як Mumm, Laguiole, Fox Knives) випускають спеціальні ножі та шаблі для сабража.

Підготовка і техніка

Ігристе вино потрібно охолодити у холодильнику до 5-7 ° С. З пляшки знімають обгортку разом з мюзле (дротом, що утримує пробку). Пляшка повертається швом до себе, шийкою від себе і нахиляється на 30-40 градусів. Великий палець повинен знаходитися у поглибленні денця. Шаблею необхідно кілька разів провести по шву пляшки до її горла і різко, але без нахилу ножа, вдарити тильною стороною шаблі під виступ на горловині у тому місці, де знаходиться її стик зі швом. Якщо техніка виконана вірно, верх горлечка разом з корком відлетять, залишивши рівний скол.

Неймовірний трюк подарує незабутні враження гостям / Фото noi

Важливо пам'ятати, що трюк досить небезпечний, тому питання безпеки має стояти на першому місці. Необхідно простежити, щоб ніхто з присутніх не потрапив під горлечко пляшки, яке відлітає, або шаблю/ніж, і не поранився.

У наш час сабраж зустрічається не лише на пишому весіллі, званій вечері або балу. Такий гарний спосіб відкрити ігристе часто демонструють сомельє українських ресторанів і винних барів, і навіть навчають цьому мистецтву своїх гостей.

Не повторюйте сабраж в домашніх умовах, але, якщо вам це цікаво, обов'язково навчіться цій техніці у фахівців.