Одна з найголовніших проблем у сфері виробництва вина – це шахрайство, через яке виноробні зазнають багатомільйонних збитків.

Австралійські вчені з Університету Аделаїди розробили нову технологію, яка дозволяє контролювати якість вина та потенційно вирішить проблему масової підробки вина, розповідають у Cosmos. Команда протестувала зразки Каберне Совіньйон з трьох австралійських регіонів та з Бордо у Франції – і їм вдалось зі стовідсотковою точністю визначити географічне походження цих вин! Результати свого дослідження вчені опублікували в журналі Food Chemistry.

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Як це працює?

Кожне вино має унікальний хімічний склад, який ще називають "відбитком пальця"

Флуоресцентна спектроскопія – це метод, який аналізує флуоресценцію молекул. Він дозволяє виявити у зразку матеріалу флуорофори або світловипромінювальні сполуки, які й роблять "відбиток" вина таким особливим.

У поєднанні з надійним аналізом даних за допомогою алгоритму машинного навчання, це – потужний метод аутентифікації, – розповідає Ручіра Ранавеера, аспірантка Дослідницького інституту Вейта.

Аспірантка Ручіра Ранавеера завантажує зразок вина в спектрофлуорометр разом із доцентом Девідом Джеффері/ Фото University of Adelaide.

Це швидкий та ефективний метод з надвисокою чутливістю, для проведення якого не потрібні лабораторні умови. Це робить його значно дешевшим та доступнішим за дорогі лабораторні дослідження, за допомогою яких зараз переважно ідентифікують вино.

Для чого це можна використовувати?

Перш за все цю технологію планують використовувати, щоб швидко та надійно виявляти підробки під час поставок вина та запобігати масовим фальсифікаціям:

Аутентифікація вина може допомогти уникнути будь-якої невизначеності щодо маркування вина відповідно до походження, сорту або збору, – зазначає Ручіра. – Цю просту техніку можна використовувати в ланцюгу поставок як надійний метод аутентифікації чи виявлення фальсифікованих вин.

Вчені сподіваються розробити хімічні маркери, щоб розрізняти вино за конкретним регіоном.

Також вчені зазначають, що у майбутньому цю технологію можна буде використовувати і для фенольного аналізу, а також для аналізу кольору вина та виявлення задимлення вина (неприємного тону, який виникає в результаті великих пожеж поблизу виноградників)