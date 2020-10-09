Навесні 2020 року, коли багато країн ввели карантин через епідемію коронавірусної інфекції COVID-19, вино показало свою здатність об'єднувати людей.

Про те, як люди продовжували купувати вино протягом тривалого періоду самоізоляції, розповіла винна журналістка Елін Маккой для decanter.

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У США продажі вина під час карантину серйозно злетіли. Наприклад, один з інтернет-магазинів Сан-Франциско продавав за день близько 50 тисяч пляшок – люди хотіли мати під рукою вино, на випадок, якщо ситуація з вірусом погіршиться.

Коли всі опинилися у самоізоляції, друзі і близькі встановили онлайн-"щасливі години", коли разом можна пити улюблені вина і філософствувати через Zoom, FaceTime або Skype, - зазначила Маккой​.

Це змусило замислитися про роль вина у житті людей.

Карантин довів користь і необхідність вина / Фото Pixabay

По-перше, вино – це потужний зв'язок з історією. Люди перетворюють виноград на вино протягом 8000 років, що робить його створення частиною розвитку цивілізації і людства в цілому. Протягом тисячоліть вино залишається як засобом розради, так і атрибутом свята. Кожен ковток відображає це минуле і ці традиції, – додала експертка.

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За словами журналістки, вино залишалося затребуваним в різних ситуаціях – під час епідемій, воєн і інших важких часів.

Вино – об'єднуюча ланка, яка пов'язує нас з людьми і місцями по всьому світу... Навіть коли ми не можемо перетинати кордони або континенти, вино дозволяє нам подорожувати в долину Сонома, Мендосу, Нінся, Стелленбош або Бароло... Коли кордони закриті – вино відкриває їх, – підкреслила Маккой, додавши, що пандемія лише дозволила упевнитися в цьому.