Вино може бути хорошою інвестицією, частиною улюбленої колекції чи спонсором атмосферного вечора з друзями. Проте недостатньо його просто обрати, купити та поставити на полицю в холодильнику.

У яких умовах потрібно зберігати вино, аби до столу воно потрапило у найкращій кондиції, та що з ним у цей час відбувається, розповідає американський винний критик Джеймс Саклінг.

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Варто дотримуватись кількох простих правил, аби вино не зіпсувалось та ще довгий час зберігало свій неповторний смак і аромат:

1.Найкраще зберігати вино при 13 ºC і не допускати, аби температура опускалась нижче за -4 ºC чи підіймалась вище ніж 20 ºC. При переохолодженні вино може просто замерзнути, а при перегріванні — почне окислюватись і швидко старіти. Важливо також підтримувати постійну стабільну температуру у приміщенні. При коливаннях температури корок у пляшці буде стискатись і розширюватись. Це призведе до того, що всередину потрапить зайвий кисень.

2. Зберігайте вино тільки горизонтально і за можливості – на винній поличці, аби корок завжди залишався вологим, не пересихав і не пропускав повітря всередину.

​Горизонтальне положення — найкраще для зберігання вина/Фото Pexels

3.Світло та сторонні вібрації – це вороги вина, тому пляшки необхідно тримати у темному спокійному місці. Прямі сонячні промені можуть зіпсувати смак та аромат вина, а вібрації від пральної машини чи холодильника погано впливають на його структуру та ті природні хімічні процеси, що у ньому постійно відбуваються.

4.Підтримуйте у приміщенні вологість у межах 60-68%. Низька вологість призводить до розсихання корка, а при високій – банально псується і відшаровується етикетка.

5.Звичайний холодильник з продуктами – не найкраще місце для вина. Джеймс Саклінг наголошує:

Якщо у вас немає прохолодного, темного і вологого місця для зберігання вина, хороша ідея – винний холодильник.

Такий пристрій підтримує постійну температуру та вологість, необхідну для вина, на відміну від звичайного побутового холодильника, який просто повинен зберегти продукти сухими та дуже холодними.

6.Варто охолодити вино (або дати йому нагрітись) до потрібної температури перед подачею на стіл, аби повністю розкрити всю палітру смаків та ароматів.

Червоне вино. Найкраще подавати при температурі 12-19 ºC. При цьому, чим старіше вино, тим вищу температуру у цих межах воно полюбляє.

Найкраще подавати при температурі 12-19 ºC. При цьому, чим старіше вино, тим вищу температуру у цих межах воно полюбляє. Біле вино . Його подають при нижчій температурі: від 8 до 12 ºC.

. Його подають при нижчій температурі: від 8 до 12 ºC. Шампанське. Воно повинне бути найхолоднішим серед усіх вин: 5-8 ºC.​​

​Краще охолодити вино до потрібної температури, перш ніж подавати його до столу/ Фото Pexels

7.Відкрита пляшка вина буде зберігатись ще 3-5 днів, якщо її щільно закоркувати за допомогою натурального корка та шматочка воску, гумового корка або винного вакуумного насоса.