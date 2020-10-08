Вино і шоколад мають багато спільного: вони вважаються афродизіаками і містять антиоксиданти, але, незважаючи на це, поєднувати їх складно.

Для каких вин шоколад станет отличной парой, рассказывает winefolly.

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З якими винами поєднується молочний шоколад

Brachetto d'Acqui – cолодке ігристе червоне вино з П'ємонту (Італія) відмінно поєднується з шоколадним мусом.

– cолодке ігристе червоне вино з П'ємонту (Італія) відмінно поєднується з шоколадним мусом. Червоні вина пізнього врожаю з сортів винограду Сіра, Піно Нуар і Петіт Сіра.

з сортів винограду Сіра, Піно Нуар і Петіт Сіра. Recioto della Valpolicella – ароматне солодке червоне вино з підсушеного винограду.

– ароматне солодке червоне вино з підсушеного винограду. Ruby Port – солодкий портвейн з нотами ягід з Португалії, створює пряне поєднання з молочним шоколадом.

– солодкий портвейн з нотами ягід з Португалії, створює пряне поєднання з молочним шоколадом. Banyuls or Maury – цей французький портвейн стане чудовою парою для шоколадних трюфелів.

– цей французький портвейн стане чудовою парою для шоколадних трюфелів. Rutherglen Muscat – одне з найбільш солодких вин у світі, виробляється в Австралії.

– одне з найбільш солодких вин у світі, виробляється в Австралії. Lambrusco di Sorbara – легке ігристе червоне вино з ароматом персика та полуниці.

Молочний шоколад стане чудовою парою для багатьох вин​ / Фото moimir

Цікаво Як правильно поєднувати вино та сир

Темний шоколад

Може стати чудовою парою для багатьох вин. Його гіркоту можна врівноважити хорошим, правильно підібраним вином.

Vin Santo del Chianti или Vin Santo Occhio di Pernice – тосканські вина, які мають багатий солодкий аромат вишні, кориці і тонкй горіховий післясмак.

– тосканські вина, які мають багатий солодкий аромат вишні, кориці і тонкй горіховий післясмак. Червоні кріплені вина (портвейн) з сортів винограду Зінфандель, Мальбек і Петіт Сіра.

з сортів винограду Зінфандель, Мальбек і Петіт Сіра. Португальський портвейн з нотками кориці підійде до цукерок з високим відсотком вмісту какао.

з нотками кориці підійде до цукерок з високим відсотком вмісту какао. Іспанське вино Pedro Ximinez додасть темному шоколаду горіхових і родзинкових ноток. Також добре поєднується з еспресо.

додасть темному шоколаду горіхових і родзинкових ноток. Також добре поєднується з еспресо. Вермут Chinato з П'ємонту з тонкими нотками вишні та ароматом екзотичних спецій.

Чорний шоколад може доповнити правильно підібране вино​ / Фото liveinternet

Білий шоколад

Не містить какао, але може стати гарною парою для сухого червоного вина, а також для ароматних ігристих і десертних вин.

Вина з сорту винограду Піно-Нуар.

Moscato d'Asti – ігристі вина, які мають аромат персиків і вершків з нотами троянди.

– ігристі вина, які мають аромат персиків і вершків з нотами троянди. Brachetto d'Acqui – ігристі вина з тонкими нотами малини і півоній.

– ігристі вина з тонкими нотами малини і півоній. Ice wine – залежно від сорту, з якого вироблено "крижане вино", можуть зустрічатися ноти ананаса, лимонного безе і вершково-зацукрованих апельсинів.

– залежно від сорту, з якого вироблено "крижане вино", можуть зустрічатися ноти ананаса, лимонного безе і вершково-зацукрованих апельсинів. Рожевий портвейн – солодке кріплене вино з ароматом полуниці та смородини.

Білий шоколад може стати непоганою компанією для вина​ / Фото baik-info

Для того, щоб підібрати відмінну пару для вина – думайте про нього, як про інгредієнт. Розбивши вино на його основні смаки і аромати, ви виявите схожість з різними продуктами. Це дозволить навчитися правильно поєднувати вино з їжею і збалансувати смаки.