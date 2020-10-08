Які вина варто поєднувати з шоколадом
Вино і шоколад мають багато спільного: вони вважаються афродизіаками і містять антиоксиданти, але, незважаючи на це, поєднувати їх складно.
Для каких вин шоколад станет отличной парой, рассказывает winefolly.
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З якими винами поєднується молочний шоколад
- Brachetto d'Acqui – cолодке ігристе червоне вино з П'ємонту (Італія) відмінно поєднується з шоколадним мусом.
- Червоні вина пізнього врожаю з сортів винограду Сіра, Піно Нуар і Петіт Сіра.
- Recioto della Valpolicella – ароматне солодке червоне вино з підсушеного винограду.
- Ruby Port – солодкий портвейн з нотами ягід з Португалії, створює пряне поєднання з молочним шоколадом.
- Banyuls or Maury – цей французький портвейн стане чудовою парою для шоколадних трюфелів.
- Rutherglen Muscat – одне з найбільш солодких вин у світі, виробляється в Австралії.
- Lambrusco di Sorbara – легке ігристе червоне вино з ароматом персика та полуниці.
Молочний шоколад стане чудовою парою для багатьох вин / Фото moimir
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Темний шоколад
Може стати чудовою парою для багатьох вин. Його гіркоту можна врівноважити хорошим, правильно підібраним вином.
- Vin Santo del Chianti или Vin Santo Occhio di Pernice – тосканські вина, які мають багатий солодкий аромат вишні, кориці і тонкй горіховий післясмак.
- Червоні кріплені вина (портвейн) з сортів винограду Зінфандель, Мальбек і Петіт Сіра.
- Португальський портвейн з нотками кориці підійде до цукерок з високим відсотком вмісту какао.
- Іспанське вино Pedro Ximinez додасть темному шоколаду горіхових і родзинкових ноток. Також добре поєднується з еспресо.
- Вермут Chinato з П'ємонту з тонкими нотками вишні та ароматом екзотичних спецій.
Чорний шоколад може доповнити правильно підібране вино / Фото liveinternet
Білий шоколад
Не містить какао, але може стати гарною парою для сухого червоного вина, а також для ароматних ігристих і десертних вин.
- Вина з сорту винограду Піно-Нуар.
- Moscato d'Asti – ігристі вина, які мають аромат персиків і вершків з нотами троянди.
- Brachetto d'Acqui – ігристі вина з тонкими нотами малини і півоній.
- Ice wine – залежно від сорту, з якого вироблено "крижане вино", можуть зустрічатися ноти ананаса, лимонного безе і вершково-зацукрованих апельсинів.
- Рожевий портвейн – солодке кріплене вино з ароматом полуниці та смородини.
Білий шоколад може стати непоганою компанією для вина / Фото baik-info
Для того, щоб підібрати відмінну пару для вина – думайте про нього, як про інгредієнт. Розбивши вино на його основні смаки і аромати, ви виявите схожість з різними продуктами. Це дозволить навчитися правильно поєднувати вино з їжею і збалансувати смаки.