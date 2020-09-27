Вокзал у японському місті Сіодзірі випустить вино, вироблене з лоз, які були висаджені на його платформах в 1988 році.

Сіодзірі тісно пов'язаний з виноградарством. До префектури Нагано, в якій розташоване місто, відносяться кілька виноробних регіонів країни, і префектура особливо славиться своїм Мерло, пише thedrinksbusiness.

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Наприкінці 80-х років минулого століття керівництво вокзалу прийняло рішення закласти виноградники на третій і четвертій платформах, щоб привернути увагу туристів та популяризувати місцеве вино.

Виноградники на платформах висаджені у 1988 році / Фото luxurylaunches

За виноградними лозами Мерло і Ніагара доглядають персонал Японських залізниць і місцеві жителі, які під керівництвом експертів допомагають підрізати виноград і збирати врожай.

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Вокзал вирощує два сорти винограду / Фото thedrinksbusiness

Раніше вирощений виноград роздавали студентам-енологам для досліджень, однак тепер вирішили виробляти вино.