Культова японська художниця Яйої Кусама розробила етикетку для шампанського Veuve Clicquot La Grande Dame вінтажу 2012.

Це не перша співпраця Яйої Кусама та Дому шампанських вин Veuve Clicquot Ponsardin, пише veuveclicquot.

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У 2006 році Кусама, яку називають "принцесою у горошок", для аукціону в Токіо додала знаменитий горошок на портрет мадам Кліко.

Яйої Кусама прикрасила знаменитим візерунком портрет мадам Кліко / Фото veuveclicquot

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Цього разу Veuve Clicquot Ponsardin запропонували художниці розробити етикетку для вінтажного шампанського La Grande Dame 2012. Яйої Кусама не стала зраджувати своїм традиціям, і створила лейбл у притаманному їй стилі.

Подарункова коробка і пляшка з вином прикрашені квітковими мотивами з горошку. Пишна квітка символізує життєву енергію, любов і свято життя, а фірмові візерунки Яйої Кусама нагадують бульбашки шампанського.

Кусама не зраджує горошку / Фото veuveclicquot

Квіткове оформлення також є в оригінальному творінні під назвою "Моє серце, що квітне в темряві ночі" для La Grande Dame в форматі магнум, яке випущено лише в 100 пронумерованих екземплярах.

Велика квітка Яйої Кусама прикрашає La Grande Dame / Фото veuveclicquot