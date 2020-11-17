Підняти келих молодого вина за свято успішного врожаю можна виключно в третій четвер листопада. До цього моменту, наприклад, у Франції продавати вина з нового врожаю заборонено законом. Тому українцям в цьому сенсі сильно пощастило – спробувати своє українське "божоле нуво" вони можуть раніше всіх. Лімітована колекція SHABO Молоде вже в продажу.

Понад десять років оксамитове червоне, свіжо-мінеральне біле і ягідно-фруктове рожеве "розлітаються" буквально за пару місяців. Позиції лімітовані – менше 9 тисяч пляшок – і спробувати їх дійсно варто встигнути.

Ті самі ягоди, які ще цього серпня були на лозі найкращого теруару, вже сьогодні SHABO Молоде 2020 / Фото SHABO

Всі молоді вина SHABO відрізняються приємною легкістю та свіжістю, тонким квітково-фруктовим букетом. А в цьому році ще й випущені з унікальними етикетками, для створення яких запросили молодих художників.

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Колаборації світових винних будинків з художниками популярні не одне століття. Свого часу на винних етикетках з'являлися роботи Сальвадора Далі, Василя Кандинського, Пабло Пікассо і багатьох інших відомих діячів мистецтва. Актуальний тренд і зараз.



Молоді вина SHABO відрізняються приємною легкістю / Фото SHABO

Але співпраця SHABO і художників – не просто вдала маркетингова ідея, це більшою мірою соціальний захід. Створення нової етикетки для колекції молодого вина стало одним з кроків на підтримку молодих талантів Одеського художнього коледжу ім. М.Б. Грекова. Переможницею, чиї роботи прикрасили Молоді вина-2020 року, стала Маріам Губенко. У кожній з ідей вона провела тонкі паралелі між вином і жіночим характером.

Молоді таланти завжди потребують підтримки, а в сьогоднішніх реаліях особливо. До того ж ми щиро впевнені, що створення вина – це мистецтво, тому наша співпраця зі студентами коледжу "Грекова" дуже логічний крок. Це одночасно і наша соціальна відповідальність, і рух в руслі світових трендів, і можливість для молодого художника заявити про себе на всю країну. Нам дуже подобається результат – цей проєкт ще раз підтверджує, що молоде теж можна сприймати серйозно – будь то ідея, людина або вино,

– підкреслює Гіоргі Іукурідзе, CEO компанії SHABO.

SHABO Молоде знаходить спільну мову з будь-якою стравою. Особливість вин цієї колекції в тому, що вони не проходять процес витримки або батонажа. Завдяки чому свіжі і ароматні з яскравим фруктовим характером готові до вживання вже через 1-2 місяці після бродіння. Стати володарем вина нового врожаю теж легко. Його можна замовити в один клік в онлайн-магазині.

В Центрі культури вина SHABO виноградові присвячено десятки арт-об’єктів. Серед них – галерея робіт відомого фотографа Мішеля Седана/ Фото SHABO