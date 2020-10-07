Любителі ігристого вина або шампанського в пару до улюбленого напою часто вибирають устриці або ікру.

Забудьте про устриці! Відомий виробник назвав несподівану пару для шампанського

Любителі ігристого вина або шампанського в пару до улюбленого напою часто вибирають устриці або ікру.

Однак відмінною альтернативою може стати редис, заявив президент Delamotte і Salon Champagne Дідьє Депон, пише decanter.

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Все почалося з рекламного плаката Champagne growers union, на якому зображений мішок редису і келих шампанського з гаслом: "Шампанське: зарезервовано на всі випадки життя", про що написала французька газета L'Union.

Дідьє Депон розповів, що вперше про таке поєднання багато років тому почув від французького енолога, професора Жака Пюїзе.

Я спочатку задумався: жартує він чи ні? А потім спробував, і це виявилося приголомшливо! Я дуже люблю ікру, але тепер вирощую у своєму саду різні види редису. Я насолоджуюся поєднанням шампанського і чорного редису не рідше разу на тиждень, – заявив Депон.

Незвичайне поєднання припало до смаку французам / Фото nastroy

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Жак Пюїзе, який став відкривачем незвичайної пари шампанське + редис, заснував Інститут смаку у Франції і є автором посібника щодо поєднання французьких вин з різними продуктами харчування.

Він пояснив, що однією з причин поєднання шампанського і редису є їх пряний характер. За словами професора, компонувати вино і їжу зовсім не складно.

У житті все просто, потрібно лише слухати, що тобі каже їжа, – зазначив Пюїзе.

Звичайний редис перевершив ікру і устриці​ / Фото grandkulinar