Деякі експерти вважають, що шоколад – не дуже вдала пара до вина. Сомельє в зелених штанях може з цим посперечатись, бо поєднання шоколаду з деякими винами може бути неймовірно цікавим та компліментарним. Але це ще не все!

Аромат шоколаду можна відчути у вині навіть без такого поєднання, розповідає Сомельє в зелених штанях. Ми з вами вже говорили про те, що під час витримки у дубі у винах розвиваються нові, цікаві, іноді навіть несподівані аромати, що належать до категорії третинних, тобто ароматів витримки.

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Чому вино розвивається у дубі?

Завдяки мікрощілинам у бочці до вина потрапляють молекули кисню – небагато, але достатньо, щоб вплинути на його аромат та смак. Також вино взаємодіє з молекулами деревини, а саме дуба, що надають йому нових ароматичних компонентів.

Одним з таких компонентів і є аромат шоколаду! Його доволі часто можна зустріти у повнотілих червоних з винограду, що був вирощений у теплому, навіть спекотному кліматі, наприклад, у Мерло з Півдня Франції, в італійському Монтепульчано д’Абруццо, чи, приміром, у стиглому Ширазі з австралійської долини Баросса.

Аромат шоколаду може бути різним. Його можна ідентифікувати у декількох різних іпостасях – молочному шоколаді, темному шоколаді та, навіть, какао-порошку. Останній, до речі, асоціюється зі стиглими, округлими танінами, тому вважається, що він впливає не тільки на сприйняття ароматики, а й на текстуру вина.

Аромат шоколаду часто зустрічається у червоних винах/ Фото Сомельє в зелених штанях

Якщо червоне вино витримувалось у бочці, що була активно “підсмажена” на відкритому вогні, ви обов’язково відчуєте у ньому аромат і навіть легкий присмак темного шоколаду. Можливо, саме тому іноді поєднання терпкого чорного шоколаду з витриманим у бочці сухим червоним може бути вдалим – подібне притягує подібне!

Але увага, як ви не станете поєднувати добре просмажений стейк з легким солодким мускатом, то, будь ласка, ніколи не пийте ігристі брюти з шоколадом.